新巴士深入東勢里山區 平溪區公車新路線

平溪區位處山區地廣人稀，尤其是將近占平溪區1/3面積的東勢里，以往行駛的F822新巴士僅到東勢派出所即折返，為此在新北市議員林裔綺及區公所、里辦公室的爭取下，今(11)日開通新路線試營運到番子坑與竿蓁坑兩處聚落，希望能解決山區出入不便的問題。

東勢里長李明宏表示，東勢里在民國92年爭取到免費新巴士，F822公車串連平溪市民活動中心至東勢派出所，但是東勢里幅員遼闊，還有番子坑、火燒寮、東勢格、竿蓁坑等聚落距離遙遠，這次很感謝新北市長侯友宜、新北市議員林裔綺及區公所的幫助，把公車路線延伸，讓居民採買、看醫生更方便。

平溪區長曾繁盛表示，早期公車還未延伸時，番子坑、竿蓁坑等地的居民要來到東勢派出所的公車亭搭車，至少要走一、兩小時，新北市府體恤偏遠民眾的辛苦，克服路權，並且拓寬道路，加裝護欄及增設迴車道，在番子坑路線延伸1.9公里，竿蓁坑路線延伸3.4公里，降低居民的不便。

新北市議員林裔綺表示，目前F822新巴士作為試營運，先行在每週一、三、六共三日行駛新路線，有兩班於上午行駛番子坑路線，也有兩班於下午行駛竿蓁坑路線，希望民眾或造訪的遊客能多加利用，讓新巴士路線能穩定營運下去。