快訊

台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新巴士深入東勢里山區 平溪區公車新路線

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區F822新巴士開通新路線試營運到番子坑與竿蓁坑兩處聚落，希望能解決山區出入不便的問題。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區F822新巴士開通新路線試營運到番子坑與竿蓁坑兩處聚落，希望能解決山區出入不便的問題。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區位處山區地廣人稀，尤其是將近占平溪區1/3面積的東勢里，以往行駛的F822新巴士僅到東勢派出所即折返，為此在新北市議員林裔綺及區公所、里辦公室的爭取下，今(11)日開通新路線試營運到番子坑與竿蓁坑兩處聚落，希望能解決山區出入不便的問題。

東勢里長李明宏表示，東勢里在民國92年爭取到免費新巴士，F822公車串連平溪市民活動中心至東勢派出所，但是東勢里幅員遼闊，還有番子坑、火燒寮、東勢格、竿蓁坑等聚落距離遙遠，這次很感謝新北市長侯友宜、新北市議員林裔綺及區公所的幫助，把公車路線延伸，讓居民採買、看醫生更方便。

平溪區長曾繁盛表示，早期公車還未延伸時，番子坑、竿蓁坑等地的居民要來到東勢派出所的公車亭搭車，至少要走一、兩小時，新北市府體恤偏遠民眾的辛苦，克服路權，並且拓寬道路，加裝護欄及增設迴車道，在番子坑路線延伸1.9公里，竿蓁坑路線延伸3.4公里，降低居民的不便。

新北市議員林裔綺表示，目前F822新巴士作為試營運，先行在每週一、三、六共三日行駛新路線，有兩班於上午行駛番子坑路線，也有兩班於下午行駛竿蓁坑路線，希望民眾或造訪的遊客能多加利用，讓新巴士路線能穩定營運下去。

平溪 巴士

延伸閱讀

38度極端高溫！台南、高雄等6縣市高溫特報 吳德榮：本周炎如盛夏

一張圖看母親節天氣 今明午後大台北及西部山區短暫雷陣雨

平溪區托老中心長者自製雪Q餅 盼行銷增銀髮價值

福隆火車站前道路交通亂 設公車格顧安全

相關新聞

台65線浮洲增設匝道 下月動工

台65線板橋往返土城有許多交通瓶頸路段，公路總局擬在浮洲增設匝道，但已經流標4次，昨天終於決標公告，預計6月底動工，20...

美麗華球場 工會無預警罷工封路

勞資爭議不斷位林口的美麗華高爾夫球場，昨天凌晨3點半工會發起無預警罷工，封鎖美麗華球場大門與出入要道，並要求資方承諾場務...

汐止大同路3線道 取消內線禁機車

新北市汐止區大同路往基隆方向，在南陽橋和新台五路口是3線道，內線原禁行機車。市府交通局考量直行機車常和從站牌往左切的公車...

捷運北環段Y24站 樹木移植變移除？

捷運北環段即將動工，預訂捷運站Y24站，是社子島範圍內唯一的捷運車站。但市議員張斯綱、陳建銘發現，Y24站的預定地社正公...

北市國中生校內受傷 5年飆13倍

北市國中小學生校內受傷人數，年年上升，光是國中生受傷人數從2016年32人暴增至2020年的427人，飆升13倍，其中9...

社子島環評暫停 最慢8月前重開

由於社子島的開發派與反對派每回在環評會審議爭執不休，台北市長柯文哲日前決議暫緩社子島開發案環評審議，不過多位議員質疑公民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。