城中咖啡班結業式 汐止學員成果檢定好新鮮

新北市議員周雅玲四月份在汐止區城中里開辦的咖啡課程，吸引不少人參加，時間過的很快，5堂課今(11)日結業式，這次很不一樣，進行了手沖咖啡成果檢定，每位學員上場沖咖啡，再由評審們評比，選出六位成績優良學員，也為咖啡課程完美結業。

市議員周雅玲說，今天真的很開心，這已經是第四年在各里各社區開咖啡課程，這次別出新裁的是，在短短的5堂課在今天最後一次上課做了成果展，過程中可以感受到學員是很緊張的，但可以看到他們都很專注在咖啡課程的學習，今天由老師、里長、區長跟雅玲當評審老師，來評學員們這五堂課的成果，也感受到學員沖泡咖啡的熱忱跟用心。

城中里長廖福賢指出，很感謝議員周雅玲來開辦手沖咖啡課程，讓里民享受泡咖啡的樂趣，那今天來當評審是第一次，感覺也很新鮮，憑著在試喝咖啡的情形下，感覺每位學員泡的咖啡都很不一樣，

汐止區長陳健民表示，這幾年來第一次在咖啡班結訓的同時辦理學員切磋檢定的活動，學員們都很開心，將這五個禮拜的成果展現出來，也希望就算結業了，學員們也能把咖啡當做興趣、娛樂，生活中為自己沖一杯好咖啡。

咖啡老師唐芯說，今天是我們課程的成果發表，看到大家都非常用心，對咖啡的認知更上一層樓，我看了都很開心，而學員也說，之前從來都沒有手沖咖啡，經過這五個禮拜的學習，體會到手沖咖啡的香醇，今天結業成果檢定盡量是以平常心看待，不會太緊張，覺得自己沖泡的咖啡應該是還可以，很開心可以來上咖啡課學習。