三芝中興街路龜裂又不平 地方盼能重新鋪設

三芝區中興街路面出現龜裂，嚴重之處還有高低落差，造成用路人的行車危險，加上柏油鋪面鋪設多年，都沒有再重新刨鋪，里長簡錦隆希望整段的重新刨除重鋪，為此市議員蔡錦賢會勘，爭取中興路的路面重新刨鋪，還給用路人安全的行車環境。

埔頭里長簡錦隆指出，三芝多雨的氣候，路面不平除了造成機車騎士用路的危險之外，路面上的高低落差造成積水，車輛駛經也常常有積水噴濺，導致騎士或是路人就算是小心用路還被噴的一身濕，希望能夠盡快的重新刨鋪。

市議員蔡錦賢表示，中興街是連接101線道的重要道路，路面不平又破損，機車騎士常有摔車的危機，為此辦理會勘，要求應該整段重鋪，讓不論是要到101線上觀光，或是到市區的民眾用錄得安心、安全一些。

會勘後，市府養工處將會先檢視中興路路面裂痕與高低差，是否有路基的問題，而蔡錦賢議員指出，中興路整段路都需要重新舖柏油，若是經費預算問題，也要求要以重新刨舖方式，且鋪設長度最大值去施工，絕對不能像補丁一樣分段的補強，要重新刨舖還給用路人安全的行車環境。