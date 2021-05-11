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社子島暫緩環評 北市議員批公民參與委員會凌駕專業

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
議員洪健益批評公民參與委員會的成員並沒有社子島開發相關專業背景。記者鍾維軒／攝影
議員洪健益批評公民參與委員會的成員並沒有社子島開發相關專業背景。記者鍾維軒／攝影

北市府今天就社子島開發都市計劃執行進度進行專案報告，不過多位議員質疑公民參與委員會組成並非專業人士，卻能要求環保局暫停環評，凌駕專業。環保局回應，因居民有不同意見，環評一直在紛擾爭吵之中，公民參與委員會就是協助居民溝通；地政局說，市府把委員當一般市民討論，最後仍要回到地方溝通，最慢8月前會開環評會，溝通後喬不攏仍會全區區段徵收

由於社子島的開發派與反對派每回在環評會審議爭執不休，台北市長柯文哲日前決議暫緩社子島開發案環評審議，要求由北市公民參與委員會協助，待取得共識後再續開環評會，引發議員不滿。

議員質疑公民參與委員會成員沒有社子島開發案專業背景，議員陳政忠指出，這些委員有醫生、科學月刊編輯、有米食推廣協會等，甚至還有被觀傳局解約的前台北電台主持人朱蕙蓉，等於是用政治手段解決專業問題，環評會可喊停就停，喊審就審，毫無專業可言；議員洪健益認為，公民參與委員會沒有代表性，反問「憑什麼幾個人幫所有社子島的人決定？」。

地政局長張治祥表示，自救會主張保存九大聚落，但是市府推出版本是全區區段徵收，自救會與開發派雙方爭執不休，公民參與委員會委員以反對方意見基礎討論方案，市府針對九大聚落提出B方案再與地方溝通。張治祥強調，聚落能否留下並非市府決定，而是民眾意願，仍需尊重居民的聲音。

都發局表示，公民參與委員會的目的，就是要了解現況問題，再提溝通策略，比方說社子島出現有無屋無地但卻想要留下來的民眾，就要讓委員了解討論解方，不過還是要尊重地方聲音；環保局長劉銘龍說，當地居民意見對立，環評在爭吵中也難進行，市府才想透過公民參與委員會與居民溝通。

張治祥表示，這段期間就是盡量溝通，若最後大多數居民反對聚落保留，就會朝全區段徵收，也希望在市長卸任前能盡力完成區段徵收核定及公告，強調最慢會在8月前重新召開環評會，假設雙方喬不攏，就會進行全區區段徵收。

社子島開發案環評暫緩，地政局透露，最慢8月前會繼續進行環評會。記者鍾維軒／攝影
社子島開發案環評暫緩，地政局透露，最慢8月前會繼續進行環評會。記者鍾維軒／攝影

環評 社子島 區段徵收

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