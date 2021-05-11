社子島暫緩環評 北市議員批公民參與委員會凌駕專業

北市府今天就社子島開發都市計劃執行進度進行專案報告，不過多位議員質疑公民參與委員會組成並非專業人士，卻能要求環保局暫停環評，凌駕專業。環保局回應，因居民有不同意見，環評一直在紛擾爭吵之中，公民參與委員會就是協助居民溝通；地政局說，市府把委員當一般市民討論，最後仍要回到地方溝通，最慢8月前會開環評會，溝通後喬不攏仍會全區區段徵收。

由於社子島的開發派與反對派每回在環評會審議爭執不休，台北市長柯文哲日前決議暫緩社子島開發案環評審議，要求由北市公民參與委員會協助，待取得共識後再續開環評會，引發議員不滿。

議員質疑公民參與委員會成員沒有社子島開發案專業背景，議員陳政忠指出，這些委員有醫生、科學月刊編輯、有米食推廣協會等，甚至還有被觀傳局解約的前台北電台主持人朱蕙蓉，等於是用政治手段解決專業問題，環評會可喊停就停，喊審就審，毫無專業可言；議員洪健益認為，公民參與委員會沒有代表性，反問「憑什麼幾個人幫所有社子島的人決定？」。

地政局長張治祥表示，自救會主張保存九大聚落，但是市府推出版本是全區區段徵收，自救會與開發派雙方爭執不休，公民參與委員會委員以反對方意見基礎討論方案，市府針對九大聚落提出B方案再與地方溝通。張治祥強調，聚落能否留下並非市府決定，而是民眾意願，仍需尊重居民的聲音。

都發局表示，公民參與委員會的目的，就是要了解現況問題，再提溝通策略，比方說社子島出現有無屋無地但卻想要留下來的民眾，就要讓委員了解討論解方，不過還是要尊重地方聲音；環保局長劉銘龍說，當地居民意見對立，環評在爭吵中也難進行，市府才想透過公民參與委員會與居民溝通。