快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社正公園樹木遭連根拔 北市議員怒：捷運工程成樹木墳場

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
捷運北環段預訂捷運站Y24站，在社正公園，議員發現樹木移植竟變移除。圖／議員陳建銘提供
捷運北環段預訂捷運站Y24站，在社正公園，議員發現樹木移植竟變移除。圖／議員陳建銘提供

捷運北環段即將動工，預訂捷運站Y24站在社正公園，北捷局第一區工程處在社正公園進行樹木移植作業，但議員張斯綱、陳建銘均陸續接獲民眾陳情，樹木遭連根拔起後砍成數截，堆在一旁，樹木移植竟成了移除，要求捷運局立即調查、檢討移植規畫方式，並調查有無人為疏失。

對此，台北捷運局指出，要移除的樹，均經過專家評估，針對長得不好、生病，移到其他地方不能保活的樹木，才會移，工程仍在進行中。

張斯綱說，公園成為樹木墳場，樹木遭砍、遭鋸斷，滿目瘡痍，其中不乏高齡樹木，施工單位似乎也怕引人注目，堆疊路邊的樹木殘骸都用帆布遮蓋，企圖掩蓋，這種做法，幾乎要將社正公園的樹全部砍掉。

陳建銘說，Y24站將是社子島範圍內唯一的捷運車站，開通後勢必成為社子島出入的主要門戶與人潮聚集點，樹木移植竟成了移除；張斯綱說，社正公園為社子地區重要公園，位於社子市場旁將近30年。無論晨昏，人聲鼎沸，是老少咸宜的綠地空間。公園有許多在地人的回憶，捷運局施工毫無章法，作法粗糙

對此，捷運局副局長王偉指出，Y24站工程要移植17株樹，移除40株，現場保護10株，共計67株，移植計畫也已經送公園處審查核准。

王偉指出，同時捷運局工程處也委託民間台灣樹木銀行檢驗，原則上健康狀況良好，斷根後移植；如果有盤根嚴重，移植後影響根系發展，或是主幹傾斜度過大、受傷、中空、腐朽、有結構性安全，不易復原或有褐根病，就會移除。

捷運北環段預訂捷運站Y24站，在社正公園，議員發現樹木移植竟變移除。圖／議員張斯綱提供
捷運北環段預訂捷運站Y24站，在社正公園，議員發現樹木移植竟變移除。圖／議員張斯綱提供
捷運北環段預訂捷運站Y24站，在社正公園，議員發現樹木移植竟變移除。圖／議員張斯綱提供
捷運北環段預訂捷運站Y24站，在社正公園，議員發現樹木移植竟變移除。圖／議員張斯綱提供
捷運北環段預訂捷運站Y24站，在社正公園，議員發現樹木移植竟變移除。圖／議員張斯綱提供
捷運北環段預訂捷運站Y24站，在社正公園，議員發現樹木移植竟變移除。圖／議員張斯綱提供

捷運 北捷 社子島

延伸閱讀

軌道建設四線齊發要超前部屬 林欽榮：聯開案先行

太魯閣號事故包商被假扣押 花蓮縣府6工程受影響

出入口更方便 新北這4座捷運站將改善

PChome 24h購物將開賣「中衛台北捷運25周年款限定口罩」

相關新聞

社子島暫緩環評 北市議員批公民參與委員會凌駕專業

北市府今天就社子島開發都市計劃執行進度進行專案報告，不過多位議員質疑公民參與委員會組成並非專業人士，卻能要求環保局暫停環...

社正公園樹木遭連根拔 北市議員怒：捷運工程成樹木墳場

捷運北環段即將動工，預訂捷運站Y24站在社正公園，北捷局第一區工程處在社正公園進行樹木移植作業，但議員張斯綱、陳建銘均陸...

流標4次總算有結果 台65增設浮洲匝道下月動工

台65線板橋往返土城有許多交通瓶頸路段，公路總局擬定在浮洲增設匝道，但已經流標4次，今日終於決標公告，預計6月底動工，2...

2021新北就業博覽會 侯友宜勉勵同學依興趣就業

新北市政府今日在致理科大舉辦就業博覽會，現場也請到市長侯友宜出席，與同學分享生涯規劃經驗，並強調「人生終究要為自己負責」...

美麗華球場勞資爭議不斷 工會凌晨無預警罷工封路

勞資爭議不斷的美麗華高爾夫球場，今凌晨3點半由工會發起無預警罷工，封鎖美麗華球場大門與出入要道，並要求資方承諾場務部門之...

汐止3線大馬路取消內線禁機車 盼減大小車交會亂象

新北市汐止區大同路往基隆方向，在南陽橋和新台五路口是3線道，內線原禁行機車。市府交通局考量直行機車常和從站牌往左切的公車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。