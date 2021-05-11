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社正公園樹木遭連根拔 北市議員怒：捷運工程成樹木墳場
捷運北環段即將動工，預訂捷運站Y24站在社正公園，北捷局第一區工程處在社正公園進行樹木移植作業，但議員張斯綱、陳建銘均陸續接獲民眾陳情，樹木遭連根拔起後砍成數截，堆在一旁，樹木移植竟成了移除，要求捷運局立即調查、檢討移植規畫方式，並調查有無人為疏失。
對此，台北捷運局指出，要移除的樹，均經過專家評估，針對長得不好、生病，移到其他地方不能保活的樹木，才會移，工程仍在進行中。
張斯綱說，公園成為樹木墳場，樹木遭砍、遭鋸斷，滿目瘡痍，其中不乏高齡樹木，施工單位似乎也怕引人注目，堆疊路邊的樹木殘骸都用帆布遮蓋，企圖掩蓋，這種做法，幾乎要將社正公園的樹全部砍掉。
陳建銘說，Y24站將是社子島範圍內唯一的捷運車站，開通後勢必成為社子島出入的主要門戶與人潮聚集點，樹木移植竟成了移除；張斯綱說，社正公園為社子地區重要公園，位於社子市場旁將近30年。無論晨昏，人聲鼎沸，是老少咸宜的綠地空間。公園有許多在地人的回憶，捷運局施工毫無章法，作法粗糙
對此，捷運局副局長王偉指出，Y24站工程要移植17株樹，移除40株，現場保護10株，共計67株，移植計畫也已經送公園處審查核准。
王偉指出，同時捷運局工程處也委託民間台灣樹木銀行檢驗，原則上健康狀況良好，斷根後移植；如果有盤根嚴重，移植後影響根系發展，或是主幹傾斜度過大、受傷、中空、腐朽、有結構性安全，不易復原或有褐根病，就會移除。
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