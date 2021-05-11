流標4次總算有結果 台65增設浮洲匝道下月動工

台65線板橋往返土城有許多交通瓶頸路段，公路總局擬定在浮洲增設匝道，但已經流標4次，今日終於決標公告，預計6月底動工，2023年中完工，將在浮洲合宜住宅旁左右岸板城路增加南出、北入匝道。公路總局表示，預計未來南下從板橋往樹林可節省至少8分鐘車程。

公路總局第一區養工處指出，以往板城路因路幅不寬，無論南北向都會塞在縣民大道終點，由於縣民大道分別有南入、北出匝道，才會想在台65線靠浮洲合宜增加南出、北入匝道，藉此分散車流。

原先公路總局評估預算約3.1億，然而碰到鋼架、原油等物料上漲，流標3次都無廠商投標，才更改預算為3.56億，3月中再次招標未果，直到今日才決標公告，預計6月底開工，工期730天，後年年中完工。

配合新北市新工處在浮洲橋道路動線優化工程，從樹林方向往台65線未來不必經過2次迴轉才能上匝道，下橋後將直接穿越浮洲橋下方接上北入匝道，預估少等2個紅綠燈。

至於南出匝道則會在合安一路下到平面，公路總局表示，前1處南出匝道在新莊過大漢溪附近，車子會一路塞到市民大道；匝道增設完畢後也會調整號誌，讓往合宜住宅民眾能直接右轉合安一路，直行車輛也能直接上浮洲橋往樹林，預估省下至少8分鐘車程。

由於板城路現狀路幅不寬，因應增設匝道工程也將把湳仔溝左右岸板城路改成單行道，交通局指出，會等增設匝道開工後再討論何時從雙向變單行道，目前還不會動。

立委蘇巧慧表示，增設匝道對舒緩樹林、新莊地區市民很有幫助，能轉接70％從板橋往台北車流；把板城路改成單行道不只路幅變寬，也相對紓解原先壅塞狀況。