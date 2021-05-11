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2021新北就業博覽會 侯友宜勉勵同學依興趣就業

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「2021新北市就業博覽會」今日在致理科大舉辦。記者李成蔭／攝影
「2021新北市就業博覽會」今日在致理科大舉辦。記者李成蔭／攝影

新北市政府今日在致理科大舉辦就業博覽會，現場也請到市長侯友宜出席，與同學分享生涯規劃經驗，並強調「人生終究要為自己負責」，鼓勵同學依自身興趣就業，現場氣氛熱絡，同學們也踴躍發問與合照。

侯友宜認為，大學畢業後有百百種職業選擇，但無論有哪種想法或選擇，同學們一定要自己做決定，因為人生終究要為自己負責，而不是把命運交給他人，像他過去決定就讀警大，並在畢業後擔任刑警，期間詢問許多人，但最終還由自己做決定。

侯友宜建議，同學選擇職業可以選擇自己喜歡、有興趣的，尤其第一份工作更該如此，因為這樣才會有熱誠全心投入工作，雖然期間難免會遇到瓶頸，但可以回想初衷，自己是如何下定決心投入的，並繼續往前走。

侯友宜說，像他過去因為在青少年讀到「十大神探」，才會在日後選擇就讀警大、擔任刑警，在期間得到的觀念是，作為警察要為國家盡心盡力、守護正義與榮譽、讓人民過好日子；後來當了副市長，看到社會上許多民眾，因為政治立場不同而有衝突，他希望能創造一個團結的台灣，為中華民國、為台灣這塊土地努力，因此下定決心參選市長，並讓民眾透過投票來做選擇。

「2021新北市就業博覽會」今日在致理科大舉辦，時間從上午10時至下午2時，現場邀請36家廠商，並提供超過1700個工作機會，另外還有設有「青年專區」、「VR虛擬實境體驗」及「履歷健診」等專區，吸引大批民眾及準畢業生前往參與。

新北市長侯友宜在活動後與同學們合影。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜在活動後與同學們合影。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜。記者李成蔭／攝影

侯友宜

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