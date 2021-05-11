美麗華球場勞資爭議不斷 工會凌晨無預警罷工封路

勞資爭議不斷的美麗華高爾夫球場，今凌晨3點半由工會發起無預警罷工，封鎖美麗華球場大門與出入要道，並要求資方承諾場務部門之不定期契約人力不少於50人，且未經工會協商同意，不得解僱會員。新北勞工局指出，持續邀集雙方協商。

美麗華高爾夫球場與工會前年就爆發過罷工，今年4月美麗華球場資方通知員工，公司將進行併購，即將球場營業分割讓與至旗下新成立的3家子公司，工會會長黃文正在未被徵詢留用意願的情況下，被資方片面終止僱傭關係。

勞工局指出，併購後未經新雇主留用的勞工，可由舊雇主終止勞動契約，若併購前的母公司與併購後的子公司間具有實體同一性，如董監事過半數以上相同、資本額半數以上為相同股東出資等，無法依企業併購法第17條終止勞動契約。

不過雙方歷經多次的勞資協商仍破局，工會昨舉行罷工及設置罷工糾察線的會員投票，全體會員44人，同意罷工29票、同意設置罷工糾察線27票，今凌晨3時半開始工會發動第一波罷工行動。

由於美麗華球場今將舉辦「2021 LEXUS CUP 車主高爾夫球賽」，也因罷工活動受到影響，新北勞工局勞資關係科長賴彥亨說，雙方已4次協商會皆無法達成共識，目前還是希望爭議快點落幕，會盡速安排雙方協商。