快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

美麗華高爾夫球場爆勞資爭議 工會展開罷工

中央社 / 新北11日電

美麗華公司將高爾夫球場進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，工會理事長黃文正等人不予留用引勞資爭議，工會經開會投票通過自清晨3時30分起展開第一波罷工行動。

新北市美麗華開發股份有限公司暨子公司企業工會表示，美麗華開發公司於4月8日無預警宣布訂於5月8日完成企業分割程序，將工會會員分別轉任杏中、杏美及美杏3家子公司，工會理事長黃文正及數名會員不予留用，於是依法申請勞資爭議調解。

工會表示，資方於5月10日調解會議中，仍堅持質疑工會申請調解的合法性，並拒絕就實質內容進行協商，工會深感遺憾。

工會表示，已於5月10日下午1時30分召開會員大會臨時會議，舉行罷工會員投票。經全體會員44人以直接、無記名投票同意罷工29票，通過罷工行動，工會也正式宣告自5月11日上午3時30分起，展開第一波罷工行動。

工會表示，工會的訴求是資方承諾於美麗華高爾夫球場中，場務部門之不定期契約人力不少於50人；資方承諾未經與本會協商同意，不得解僱本會會員。

新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，勞局經過幾次的勞資爭議調解都調解不成立，工會才會走上罷工的行動，希望雙方能夠坐下來好好談。勞局希望能夠保障勞工的工作權。基本上，希望資方能夠釋出最大的善意。

罷工 投票

延伸閱讀

台鐵公司化草案出爐 工會全面備戰

影／抗議長榮航空資方擅改班型 工會要求勞動部調查

新北工會行善團成軍10周年修繕百棟房屋 5萬市民受惠

新北工會行善團10週年 散播愛心各角落

相關新聞

社子島暫緩環評 北市議員批公民參與委員會凌駕專業

北市府今天就社子島開發都市計劃執行進度進行專案報告，不過多位議員質疑公民參與委員會組成並非專業人士，卻能要求環保局暫停環...

社正公園樹木遭連根拔 北市議員怒：捷運工程成樹木墳場

捷運北環段即將動工，預訂捷運站Y24站在社正公園，北捷局第一區工程處在社正公園進行樹木移植作業，但議員張斯綱、陳建銘均陸...

流標4次總算有結果 台65增設浮洲匝道下月動工

台65線板橋往返土城有許多交通瓶頸路段，公路總局擬定在浮洲增設匝道，但已經流標4次，今日終於決標公告，預計6月底動工，2...

2021新北就業博覽會 侯友宜勉勵同學依興趣就業

新北市政府今日在致理科大舉辦就業博覽會，現場也請到市長侯友宜出席，與同學分享生涯規劃經驗，並強調「人生終究要為自己負責」...

美麗華球場勞資爭議不斷 工會凌晨無預警罷工封路

勞資爭議不斷的美麗華高爾夫球場，今凌晨3點半由工會發起無預警罷工，封鎖美麗華球場大門與出入要道，並要求資方承諾場務部門之...

汐止3線大馬路取消內線禁機車 盼減大小車交會亂象

新北市汐止區大同路往基隆方向，在南陽橋和新台五路口是3線道，內線原禁行機車。市府交通局考量直行機車常和從站牌往左切的公車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。