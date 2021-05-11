美麗華高爾夫球場爆勞資爭議 工會展開罷工

美麗華公司將高爾夫球場進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，工會理事長黃文正等人不予留用引勞資爭議，工會經開會投票通過自清晨3時30分起展開第一波罷工行動。

新北市美麗華開發股份有限公司暨子公司企業工會表示，美麗華開發公司於4月8日無預警宣布訂於5月8日完成企業分割程序，將工會會員分別轉任杏中、杏美及美杏3家子公司，工會理事長黃文正及數名會員不予留用，於是依法申請勞資爭議調解。

工會表示，資方於5月10日調解會議中，仍堅持質疑工會申請調解的合法性，並拒絕就實質內容進行協商，工會深感遺憾。

工會表示，已於5月10日下午1時30分召開會員大會臨時會議，舉行罷工會員投票。經全體會員44人以直接、無記名投票同意罷工29票，通過罷工行動，工會也正式宣告自5月11日上午3時30分起，展開第一波罷工行動。

工會表示，工會的訴求是資方承諾於美麗華高爾夫球場中，場務部門之不定期契約人力不少於50人；資方承諾未經與本會協商同意，不得解僱本會會員。

新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，勞局經過幾次的勞資爭議調解都調解不成立，工會才會走上罷工的行動，希望雙方能夠坐下來好好談。勞局希望能夠保障勞工的工作權。基本上，希望資方能夠釋出最大的善意。