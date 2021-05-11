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汐止3線大馬路取消內線禁機車 盼減大小車交會亂象
新北市汐止區大同路往基隆方向，在南陽橋和新台五路口是3線道，內線原禁行機車。市府交通局考量直行機車常和從站牌往左切的公車，以及往右切要駛入好市多（Costco）大賣場的車流交織，月初將「禁行機車」塗銷，試辦開放機車行駛內線。
交通局交通管制工程科長陳建成說，南陽橋、新台五路口間大同路往基隆方向內線車道，試辦開放機車行駛3個月後，將視當地車輛行駛狀況、車禍等數據，決定繼續施行，或改回原來禁止機車行駛內線車道規定。
新北市議員廖先翔說，大同路這處路段內線塗銷「禁行機車」標字後，大同路往基隆方向從民權街口到南興路口，直行機車已無禁行路段。機車族爭取路權靠自助、人助，提醒騎士避免並共同譴責危險駕駛行為，才能保住權益。
新北市3線車道以上路段，多數內側車道都實施禁行機車管制措施，少數路段考量交通現況才全線開放機車行駛。
陳建成表示，汐止地方人士反應大同路往基隆方向，南陽橋和新台五路口間車流亂象後，派員前往現場勘查，發現直行大同路的公車靠站上、下客，駛離站牌時會往左切向中、內線車道；部分前往賣場的汽車，則會從中、內線往右切，車流交織頻繁。
陳建成說，過去機車只能行駛中、外線車道，在與公車、進入賣場車流交會時，常會引發急煞狀況，甚至造成車禍。本月初塗銷內線「禁行機車」標字，試辦直行大同路機車行駛內線，評估應可改善交通秩序。
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