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電影業慘兮兮 營業額腰斬 北市娛樂稅減半不延長

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
新冠疫情重創電影、演唱會等臨時公演業，由於北市府的優惠租稅、娛樂稅減半下月就要截止，北市府目前評估，暫時不會延長。記者林麗玉／攝影
新冠疫情重創電影、演唱會等臨時公演業，由於北市府的優惠租稅、娛樂稅減半下月就要截止，北市府目前評估，暫時不會延長。記者林麗玉／攝影

新冠疫情重創電影、演唱會等臨時公演業，據北市稅捐稽徵處統計，受創嚴重的娛樂業，以電影業的營業額腰斬最嚴重，營業減少46%、1.3億元；其次為舞廳舞場；演唱會等臨時公演等。由於北市府的優惠租稅、娛樂稅減半下月就要截止，考量特定業別延長減半課徵有公平性疑義，加上須再修法等，北市財政局長陳家蓁說，北市府目前評估，暫時不會延長。

議員苗博雅表示，尊重市府評估，不過北市府應該要與業者溝通，政策立場若確定不會延長，一定要與業者充分溝通，不要讓業者有其不確定性去規畫下半年。

台北市財政局今赴議會財建委員會工作報告，稅捐稽徵處長倪永祖表示，台北市108年至今年4月的娛樂稅收分析，疫情前108年達128.34億元；不過去年受疫情影響，僅剩76.34億元減少4成；今年1-4月稅收則有32.08億元。

進一步分析各娛樂業稅收，處長倪永祖說，原本疫情前，娛樂業稅收排名，以臨時公演如演唱會達33%最高、其次為電影業28%、視聽視唱業22%；不過去年受疫情影響，稅收比例大洗牌，稅收以視聽室唱業29%最高，其次為影視公演26%、電影業降至23%。

109年底至上月，跟108年疫情前的娛樂業營業額分析，以電影業重創最多，電影業營業額減少47%、1.3億元；演唱會等臨時公演稅收減少23%、8105萬元；舞廳舞場營業額也減少36%、158萬元。

倒是去年底至今年3月，與去年疫情高峰比較，台北市各娛樂業概況，整體每個月平均營業額也有成長32%，財政局說，顯示娛樂業應該已有復甦。其中有節目餐影業營業額增加43%、315萬元；臨時公演如演唱會等，增加68%、1.1億元。但電影業僅增加14%、1815萬元。

為了救娛樂業，北市府去年12月起，給予業者營業稅減半課徵，但稅徵稽徵處長倪永祖說，考量針對特定業別延長減半課徵，有公平性疑義，加上須再度修法等，北市府傾向不延長減半課徵。

倪永祖說，台北市政府去年增訂娛樂稅徵收自治條例第五條之一，從去年12月1日至今年6月30日娛樂稅收全面減半課徵七個月，預估減少稅收0.57億元，原本規畫以北流開幕後，增加的娛樂稅彌補財源，截至今年3月，已減少0.28億元。

考量全國僅台北市針對娛樂稅減半課徵七個月，整體娛樂業營收，已比去年成長逾3成，似無再延長減半課徵期間的必要，甚至僅就特定業別延長減半課徵，也會有公平性疑義。

倪永祖也說，電影業營收減少的原因，分析除疫情影響，還有無強檔大片吸引消費者觀看，但今年五月將有外國強檔影片上映，預期可以提升電影業營收。甚至持續減半課徵，業者未必回饋消費者，目前北市府暫不延長娛樂稅減半。

北市 電影 疫情

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