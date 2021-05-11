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新北推異國遊戲體驗 邀俄羅斯美聲力挺

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
羅子毅將帶領民眾體驗音樂遊戲、俄羅斯娃娃、湯匙舞等俄羅斯文化。圖／新北市立圖書館提供
羅子毅將帶領民眾體驗音樂遊戲、俄羅斯娃娃、湯匙舞等俄羅斯文化。圖／新北市立圖書館提供

新北市五股守讓堂周日將與中華民國遊戲協會合作，推出「玩轉俄羅斯活動」，特別邀請俄羅斯美聲男高音羅子毅（Roman Shapiro）出席，帶著大小朋友體驗湯匙舞、音樂遊戲等俄羅斯文化。

羅子毅是捷克馬薩里克大學中文系副教授，同時也是美聲男高音，精通俄、英、中、法、義、德、西、希伯來、捷克語等9國語言，曾辦過多場獨唱會，甚至擔任導遊到過南、北極演出。

去年羅子毅接受國家圖書館漢學研究中心獎助，來台研究漢學，同時任教於台北市立大學中文系。對於這次活動，羅子毅將透過音樂、遊戲，讓民眾認識最具民族特色的俄羅斯文化，活動全程免費。

新北市立圖書館表示，515、528分別代表世界遊戲、國際家庭日，特別規畫家庭親子可以共學、共玩的遊戲活動，讓民眾不用出國，也可以體驗異國文化。

俄羅斯 圖書館

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