泰山公益早餐店 弱勢少年接受準職場訓練

新北社會局補助委託更生少年關懷協會辦理的新北市少年培力園，與知名早餐店品牌弘爺漢堡合作，在泰山區民生路12號開設公益早餐店，副店長阿明（化名）曾在安置機構長大，如今協助創立公益早餐店，以準職場訓練模式，幫助弱勢少年與社會接軌。

原本升上高二的安安（化名），因為家庭特殊遭遇被迫休學，為了籌措學費及早復學，目前在公益早餐店練習做奶茶、咖啡、漢堡、煎蛋、煎蘿蔔糕等早餐，每天從早上7點半做到下午2點，時薪160元，並享有勞健保。

副店長阿明（化名）的父母在他1歲半時相繼因毒品案入獄，他從小在更生少年關懷協會成立的安置機構長大，大學社工系畢業後，本來想為機構服務，後來在協會鼓勵下，進入公益早餐店幫助弱勢少年。

更生少年關懷協會秘書長江元凱說，協會開創很多事業體，讓弱勢兒少在安全接納的環境下學習謀生技能，感謝感謝弘爺國際企業支持，聯名早餐店時非但不收加盟金，還親自傳授製作各式早餐、漢堡的秘訣。

新北社會局專委林坤宗指出，過去曾透過好日子愛心大平台媒合新北市林姓宗親會贊助一輛胖卡餐車，讓少年培力園製作「貓培你飛雞蛋糕」，現在更成立公益早餐店，使少年一步步圓夢自立。