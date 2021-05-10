超收幼兒園躲稽查竟要學生停課1天 議員要求北市硬起來

幼兒園為躲稽查，明目張膽要家長自行帶回照顧？北市議員潘懷宗今天踢爆，曾有家長在「靠北幼稚園」上表示，自己就讀幼幼班的孩子因語言發展遲緩及稍微過動，被學校要求在園所進行評鑑當天帶回照顧一天，有網友解惑，該幼兒園應是超收，北市議員班懷宗列出超收5大違規樣態，並要求北市教育局針對4點改善。

潘懷宗表示，幼兒園為了隱蔽超收問題，可能會把學生藏在學校各種違建、陰暗角落、員工專用辦公室，甚至帶出校園藏匿，這樣的行為恐導致孩童受傷，甚至缺氧休克死亡。

根據教育局統計，去年北市平均每日發生約18起校園安全事件，造成37死、5390人受傷；另外，也有基金會發現，與虐童有關的事件，超過一半都跟幼兒園超收脫離不了關係，老師目光無法集中、壓力大、人員不足，造成惡性循環。

除了學生安全部分，幼兒園超收也影響學生保險問題，超收的學生無法加入團體保險，學生團保很多，政府負擔三分之一、個人負擔三分之二，超收者若發生意外將求償無門，且也無法納入相關補助。

潘懷宗指出，目前市面上有5種超收方式，包含立案人數超收、單一教室學生人數超收、師生比不符超收、外籍老師代班超收、助理老師跑班超收。

潘說，北市過去針對超收情況，僅處6000至3萬元，真的是不痛不癢，加上北市稽查人力嚴重缺乏，僅有26人卻要查691間幼兒園，等於1個人要監督26.5間。

潘懷宗提出4點建議，包含要求市府以「不法獲利」金額懲處超收幼兒園、增訂連鎖加盟幼兒園事業體連帶處罰、第三，增加專責稽查人員、將幼兒園核定班級幼兒數量及配班師資全名，公告在學校明顯處及各大校園官網，提供家長查詢。

教育局說明，北市今年重新修訂幼兒園裁罰基準，若幼兒園超收人數大於原本核定招收人數的5％內，將處6000至3萬元，若超過5％就依其超收的不法獲利作為裁罰基準。

以今年4月開罰最重案例的嘉仁南港幼稚園為例，其園所超收53名學生，每名孩童每月費用近1萬6000元，光一個月不法獲利高達84萬3600元，因此教育局除要求園所退還超收的不法獲利，再裁罰該園所84萬3600元。

未來若查緝到北市幼兒園有超收情況，都以此標準做裁罰，也就是裁罰違規園所一個月不當得利。此外，除了聯合公安稽查外 也會進行不定時稽查，讓園所無法提前藏匿學生。

教育局表示，目前北市都有將幼兒園學生及師資名單上傳至各大校園官網，未來也會加強宣導；另針對增加稽查人員，則將研議引進退休人力，加強訪視輔導。