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淡水南瓜隧道景色美 網美必到打卡景點

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水農會輔導的南瓜隧道，南瓜就好像燈籠一樣，也是網美們必到打卡景點。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水農會輔導的南瓜隧道，南瓜就好像燈籠一樣，也是網美們必到打卡景點。 圖／紅樹林有線電視提供

新北淡水區在淡水淡金公路5段89號、屯山里10號橋旁，由淡水農會輔導種植的南瓜田，即將進入盛產季節，8座總長250公尺綠意盎然的南瓜隧道，已經開放參觀，南瓜果實就順著藤蔓垂掛在空中，就好像燈籠一樣，也是網美們必到打卡景點，讓這裡成為新北市淡水區祕境。

淡水農會總幹事高忠表示，淡水農民所種植的南瓜大約有50公頃的面積，每年可以生產出超過六十萬公斤的南瓜，光是產值就有兩千多萬元，當中的栗子南瓜，就佔了15公頃，而今年比以往多了三條隧道，一共有8座總長250公尺綠意盎然的南瓜隧道，包括了一品、東昇、瑞福、春娘和李白等不同品種的南瓜垂掛於隧道內，呈現色彩繽紛的果實。

總幹事高忠指出，由瓜農所種植的南瓜隧道，已經持續邁入第8年，為的就是要打造出淡水南瓜特色，推廣瓜農所種植的農產品。

淡水農會說，要將南瓜從原本生長在地上，轉移到棚架上，從種植開始，每天更是得加陪照顧，而現在開始就是觀賞的最佳時機，但也請民眾不要隨意用手觸摸，並遵照防疫部署及現場動線指示，配戴口罩並保持社交距離。希望藉由特殊的南瓜景觀，吸引民眾參觀，進而推廣南瓜的多元化利用，增加在地瓜農的農產品行銷。

淡水 農會 新北

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