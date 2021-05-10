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偽出國正夯 淡水輕旅行體驗歷史、漁業文化
全球疫情嚴峻導致民眾無法出國旅遊，國內旅遊逆勢成長，偽出國成為近2年熱門活動，位於淡水的旅學堂將於16、23日2天舉辦戶外體驗活動，沿著淡海輕軌走讀，了解19世紀清法戰爭始末，並體驗淡水特有的漁業傳統文化。
旅學堂負責人李琪指出，這次設計「藝野鮮蹤」行程中，包括戶外藝術、海洋鮮味探索，數百年漁業文化到走讀歷史，透過專家帶領民眾解讀淡水的秘密。
活動內容包含沿著輕軌走讀，由導覽經驗豐富的吳峻毅講解，可以了解滬尾清法戰爭歷史，其地景藝術品還是多次參與日本瀨戶內海藝術季的設計師林舜龍所設計。
另外淡水職業漁人第3代黃振興，也將以漁夫角度，帶領民眾走進漁人碼頭石滬潮間帶進行保育生態解說，體驗最傳統的捕魚方式，報名詳情請上活動官網查詢。
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