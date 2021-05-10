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新北板橋「保母里長」揪團購農產 挺菜農兼做公益

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市板橋區自強里長張雪嬰。圖／新北市民政局提供
新北市板橋區自強里長張雪嬰。圖／新北市民政局提供

許多民眾在昨日慶祝母親節，而新北板橋也有位里長張雪嬰，是大家口中的「保母」，當有農產過剩、價格崩跌時，她多次揪團採購大量蔬菜，並分送給弱勢及里民，不只挺菜農，更做公益，讓大家享受到台灣好物。

自強里長張雪嬰表示，里內資源雖然有限，但里民助人的熱情無限，週邊的里也一同加入，包含香丘里、光華里、自立里、香雅里、東安里及長安里辦公處等，曾團購1萬2000公斤、600箱高麗菜，不只要挺菜農，也做公益給弱勢及里民，更跨縣市送暖。

張雪嬰指出，自己在採購時，還特別與香丘里長蘇淑芳親赴雲林縣勘察菜田。她說，其實板橋區里長的團購實力不可小覷，之前也曾一次採購4000斤大蒜、500斤番薯、500斤蒜頭及300斤小松菜等農產品。

事實上，張雪嬰過去曾是專業保母，現在則化身為自強里民的好保母，在里內打造樂齡俱樂部，開辦各項才藝課程，並成立黃金資收站，用盈餘幫助弱勢家庭、認購滯銷農產挺菜農等。另外，里內也設有獎學金，今年已經進入第9年，期間共發放28萬元，許多學生也回饋社區，擔任環保小尖兵，協助資源回收，讓正能量在里內持續循環。

民政局長柯慶忠說，張雪嬰曾獲新北市105年、109年特優里長表揚，及里環境認證五星級6連霸、全國治安標竿社區等獎項，他要感謝張雪嬰對自強里的奉獻，除緊盯里內公共建設品質、凝聚環保志工及巡守隊戰力外，也推動公益慈善與社會教化，而且事必躬親，這樣的熱心付出，大家有目共睹。

保母 巡守 新北

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