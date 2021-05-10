安置兒成公益早餐店副店長 助弱勢少年自力更生
在安置機構長大的阿明（化名），父母親在他1歲半時就相繼入獄，但他沒有因此灰心，大學選讀社工系，今年更成為新北市少年培力園公益早餐店副店長，盼幫助弱勢少年自力更生。
新北市政府社會局委託更生少年關懷協會，辦理新北市少年培力園，平時即帶領青少年參與許多不同類型社會服務，今年和連鎖早餐店合作，在泰山區開設公益早餐店，藉由實際職場訓練的模式，幫助弱勢少年與社會接軌，今天正式開幕。
新北市少年培力園主任莊宛蒨今天說，「給魚不如給釣竿，給釣竿不如教他做釣竿。」她希望透過專業培育和餐飲知識的建立，藉著實務經驗累積，到養成職人態度，還計畫成立未來咖啡，讓每名培力的少年都能實踐夢想。
社會局特別提到，副店長阿明（化名）的父母親，在他1歲半時相繼因毒品案入獄，阿明在更生少年關懷協會成立的安置機構長大，大學讀社工系，原本想回機構服務，在協會的鼓勵下，協助公益早餐店創立，貢獻所長。
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