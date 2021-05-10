安置兒成公益早餐店副店長 助弱勢少年自力更生

中央社 / 新北10日電

在安置機構長大的阿明（化名），父母親在他1歲半時就相繼入獄，但他沒有因此灰心，大學選讀社工系，今年更成為新北市少年培力園公益早餐店副店長，盼幫助弱勢少年自力更生。

新北市政府社會局委託更生少年關懷協會，辦理新北市少年培力園，平時即帶領青少年參與許多不同類型社會服務，今年和連鎖早餐店合作，在泰山區開設公益早餐店，藉由實際職場訓練的模式，幫助弱勢少年與社會接軌，今天正式開幕。

新北市少年培力園主任莊宛蒨今天說，「給魚不如給釣竿，給釣竿不如教他做釣竿。」她希望透過專業培育和餐飲知識的建立，藉著實務經驗累積，到養成職人態度，還計畫成立未來咖啡，讓每名培力的少年都能實踐夢想。

社會局特別提到，副店長阿明（化名）的父母親，在他1歲半時相繼因毒品案入獄，阿明在更生少年關懷協會成立的安置機構長大，大學讀社工系，原本想回機構服務，在協會的鼓勵下，協助公益早餐店創立，貢獻所長。

早餐 社工 新北

延伸閱讀

新北2度召開2030願景座談會 瞄準永續、智慧化

大小農會盈餘差百倍 新北設法整合行銷

成功不必在我 DNA鑑定高手陳福振

軍人及65歲以上長者可打AZ疫苗 侯友宜籲接種

相關新聞

大巨蛋超額分潤議約 北市9月前完成

台北市長柯文哲任期僅剩一年多，大巨蛋零權利金爭議未解，柯文哲昨赴議會專案報告重大工程，對於大巨蛋將採超額分潤、並重新議約...

私房祕境／傳承古琴文化 台北琴道館有藝思

「聲音能入人心最深、也最能扣人心弦」。中華古琴學會會長、台北琴道館長袁中平曾是民歌手，也曾旅居美國，但為推廣傳承古琴及中...

私房祕境／玩水賞景 來金山「神祕海岸」

天氣逐漸炎熱，在全台缺水狀況下若想要玩水，金山是不能錯過的好地方，金山除了有中角灣國際衝浪基地，一旁也有神祕海岸可欣賞美...

浮洲合宜宅 增198停車格

新北市板橋區浮洲合宜住宅機車停車位短缺，民眾因找不到車位而違規停車，不是被開單就是被拖吊，民怨四起，交通局勘察後發現合宜...

亡翁怨沒看到海豚 獲贈VIP門票

一名老先生生前念念不忘早年帶孫子到野柳海洋世界看海豚的歡樂時光，他外孫褚姓男子買了張票燒給外公，外公竟出現夢境說「沒看到...

塭仔圳規畫7地、2千臨時車位

新北市推動塭仔圳重劃，9月底前將陸續拆遷23處私人停車場，將減少2千多個停車位，導致有泰山居民要跑到新莊租車位再搭車或走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。