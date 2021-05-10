趙介佑服役轉調遭疑太快 蔡炳坤：流程約10天

趙介佑服役地點由花蓮轉調至戶籍地的過程遭疑太快、涉關說特權。台北市副市長蔡炳坤表示，流程約10天，3月12日役政署才同意他到北投區公所，並非外傳的光速核准。

已請辭民進黨台北市黨部評委召集人的趙映光，他的兒子趙介佑第一次服役因涉及刑事案件停役，回役後，重新分發花蓮監獄，後調回戶籍地北投區公所服役，過程被質疑「光速核准」。

台北市長柯文哲今率局處官員至台北市議會進行專案報告，國民黨議員游淑慧質詢時表示，有民眾檢舉，趙介佑短短幾天就可以從花蓮調回北投，是因為趙映光幫兒子去申請轉調的同時，役政署某科長打電話要承辦人加速審核，北投區公所兵役課長也要求盡快。

游淑慧說，據檢舉人表示，2月26日區公所接到轉調申請就立刻處理，27日至3月1日二二八連假剛放完，3月2日相關資料就到兵役局、3日早上就審核完畢。

蔡炳坤在專案報告後接受媒體堵訪，他澄清，3月3日只是同意「轉調」這件事，但之後還要協調要把趙介佑調到哪，於是報給役政署。

役政署3月8日回函說沒有地方安置，9日兵役局才聯絡北投與士林兩個區公所，10日北投區公所表示趙介佑可以調過去，11日北市府再回報役政署，12日役政署同意分發。

蔡炳坤指出，外界可能以為3日就同意，但整個過程其實花了約10天。

北投區長于保雲指出，相關手續一律都在網路上申請，從去年就是這麼做；至於有沒有人打電話給區公所要求加速處理，于保雲說，他之前得到的訊息是沒有，現在正在查，「但有沒有這通電話都一樣」，都依法在網路上進行初審。兵役局長傅永茂則說，局裡沒有接過役政署的電話。

由於此替代役案承辦人為涉及前台北市長馬英九特別費案入獄的余文，近期將因此案接受政風處調查，而受外界關注。

余文今天接受媒體聯訪時表示，自己認為這是兩碼子事「一碼歸一碼」，認為特別費案已走完法律程序；至於趙案，政風處本於職權介入調查，兵役局和他都是依法律規定流程進行辦理，完全經得起考驗、完全沒問題。此案主要是處理（役政署核定發函）後端作業部分，並未處理前端作業。

余文表示，自己只是將案件說清楚，就管理這塊，兵役局原則很明確，就是本於照顧市民、關懷役男角度，處理所有案件，而不會考量特殊背景等等。