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新北2度召開2030願景座談會 瞄準永續、智慧化
新北市3月底曾針對智慧科技產業召開「新北市2030年產業政策發展願景」座談會，今日舉辦第2次座談會，邀請產業代表及具實務經驗的專家，對新北產業發展自治條例提出建議，以利推動產業發展。
這次座談會以新北產業發展自治條例為主題討論，副市長劉和然表示，近年產業導向已朝低碳、綠能、智慧化發展，透過專家建議，能讓市府在擬定政策時能有重要參考價值。
經發局指出，市府研擬的新北產業自治條例，以「與時俱進、公私協力、良性回饋、創造三贏」等主軸出發，對輔導產業定期檢討、調整，隨時因應產業脈動，強化市府和企業間合作，同時推動公益，讓市府、市民與企業共享成果。
未來在落實產業自治條例後，經發局盼新北重大產業建設在未來10年黃金期茁壯發展，進而實現新北市在整體產業價值與居民生活品質的提升，成為宜居智慧城市，實現2030願景。
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