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新北要當「自造城」！ 侯友宜體驗高中生AI求籤機

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜與學生進行活動啟動儀式。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與學生進行活動啟動儀式。記者李成蔭／攝影

創客成為近來教育潮流，新北市今日舉辦創客季開幕活動，市長侯友宜今日出席並體驗新北許多高中生的作品，他強調要讓孩子們自己動手做，創造人生另一個世界，也歡迎市民朋友一同體驗「想得出來，就做得出來」的創客精神。

「2021新北創客季」今日舉辦開幕儀式，由侯友宜與在地職人、學生等一同參與，並以清水高中師生製作的車站閘門進行啟動儀式，侯友宜還體驗多項學生創客作品。

其中由安康高中製作「特色AI求籤機」，藉由AI智能辨識使用者擲筊是否為「聖筊」，才能獲得籤詩；侯友宜抽中吉籤的貢寮，當中並介紹在地特色，他也笑稱希望這象徵疫情將好轉。另外，他還體驗由清水高中設計「女王的秘密」，挑戰「電流急急棒」等關卡後，就可解鎖野柳女王頭亮燈、海浪旋轉等功能。

侯友宜指出，新北創客季今年結合創客、觀光、職能三項，從MAKER到MARKET（從創客到產業實踐），讓新北29區全職人的傳統工藝給學生們指導，使傳統與創新的思維不斷改變，並以全國最多的12個自造者中心，結合41所社群創客學校，推動多元創客課程、師培及營隊，並每年辦理創客季活動，要將新北打造成「自造城」。

侯友宜強調，要讓孩子們自己動手做，走出不一樣的思維，這會讓他們充滿信心，創造人生的另一個世界，同時也要讓傳統跟現代不斷融合，走出新北市的特色，新北的自造者教育中心能夠幫孩子們不斷的成長。

「2021新北創客季」有多樣化活動，今日首波活動「小漾迺新北」主題展將展至22日，展出新北41所創客社群學校、勞工局以及29區在地觀光特色發想創客作品，另外還有「小漾Maker號偏鄉課程巡迴」、「新北小漾遊臺灣創客市集」、「新北Maker滑車競賽」、「家庭創客日」、「Maker新勢力培育營」及「Maker X AI小鐵人挑戰賽」等活動，盼新北創客季能帶給孩子與市民們更多元創意的體驗及視野。

新北市長侯友宜體驗「女王的秘密」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜體驗「女王的秘密」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與在地職人合影。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與在地職人合影。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與創客學生合照。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與創客學生合照。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜體驗「特色AI求籤機」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜體驗「特色AI求籤機」。記者李成蔭／攝影

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