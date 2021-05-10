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大小農會盈餘差百倍 新北設法整合行銷

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
侯友宜（左2）致贈匾額給新任新北市農會理事長林讚枝（右2）。記者張哲郢／攝影
侯友宜（左2）致贈匾額給新任新北市農會理事長林讚枝（右2）。記者張哲郢／攝影

全國10大農會，新北市占7家，其中板橋區農會規模高居第一，盈餘達2億元，但新北也有較偏遠農會如石門、平溪、石碇等區，盈餘不到200萬。新北市今日為完成改選的農漁會頒證，市農會與板農皆表示，未來會盡力輔佐小農會，把好的產品銷售出去。

新北市旗下市農會、24家農會、5家漁會已全數完成改選，共選出理事304人、監事98人、聘任總幹事28人，合計430人。新北市長侯友宜期許當選幹部，未來如何讓新北403萬人口從產業帶動農漁會受惠，希望大家並肩作戰，將新北農漁會的品牌行銷出去，甚至跟外縣市結合。

新北市農會理事長林讚枝坦言，中央政策調降利率加上大環境影響，有些農會經營困難，特別是偏遠地區很需要補助，盼市府能多幫忙。

林讚枝表示，偏遠農會如石門、平溪、石碇，盈餘都在200萬以下，但各有特色，如鐵觀音、東方美人與山藥，如何把行銷各區特產，是未來要努力之處。林讚枝指出，產銷平衡是之後重點目標，避免價格太過波動，同時確保農會與消費者的利益，不會特別獨厚哪一方。

至於盈餘達2億，規模高居全國首位的板農，新任理事長郭進源表示，未來會跟理事會討論，看如何輔佐偏遠農會。郭進源認為，板農是都會型農會，屬於消費地並非生產地，全國各地有好的農產品都開放跟板農合作；針對目前利率較低現狀，板農也在研議拓展如保險、團購等業務。

新北市各農漁會已在先前全數改選完成，總計理、監事與聘任總幹事共430人。記者張哲郢／攝影
新北市各農漁會已在先前全數改選完成，總計理、監事與聘任總幹事共430人。記者張哲郢／攝影

農會 平溪

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