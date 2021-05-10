聽新聞
test
0:00 / 0:00
大小農會盈餘差百倍 新北設法整合行銷
全國10大農會，新北市占7家，其中板橋區農會規模高居第一，盈餘達2億元，但新北也有較偏遠農會如石門、平溪、石碇等區，盈餘不到200萬。新北市今日為完成改選的農漁會頒證，市農會與板農皆表示，未來會盡力輔佐小農會，把好的產品銷售出去。
新北市旗下市農會、24家農會、5家漁會已全數完成改選，共選出理事304人、監事98人、聘任總幹事28人，合計430人。新北市長侯友宜期許當選幹部，未來如何讓新北403萬人口從產業帶動農漁會受惠，希望大家並肩作戰，將新北農漁會的品牌行銷出去，甚至跟外縣市結合。
新北市農會理事長林讚枝坦言，中央政策調降利率加上大環境影響，有些農會經營困難，特別是偏遠地區很需要補助，盼市府能多幫忙。
林讚枝表示，偏遠農會如石門、平溪、石碇，盈餘都在200萬以下，但各有特色，如鐵觀音、東方美人與山藥，如何把行銷各區特產，是未來要努力之處。林讚枝指出，產銷平衡是之後重點目標，避免價格太過波動，同時確保農會與消費者的利益，不會特別獨厚哪一方。
至於盈餘達2億，規模高居全國首位的板農，新任理事長郭進源表示，未來會跟理事會討論，看如何輔佐偏遠農會。郭進源認為，板農是都會型農會，屬於消費地並非生產地，全國各地有好的農產品都開放跟板農合作；針對目前利率較低現狀，板農也在研議拓展如保險、團購等業務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言