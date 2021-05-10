趙介佑服役轉調遭疑太快 兵役局長：絕無被施壓

趙介佑服替代役期間擅離職役，北市議員今天認為趙介佑很快就轉調回戶籍地的北投區公所，質疑有人施壓。北市兵役局長傅永茂保證絕對沒有，北市長柯文哲承諾會公開政風處報告。

北市政風處長沈鳳樑證實，因涉及前台北市長馬英九特別費案入獄的余文是此替代役案承辦人，目前無法斷定余文是否有疏失、但這一兩天會找余文訪談。

前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑服役因涉及刑事案件停役，回役後重新分發花蓮監獄，後調回戶籍地北投區公所服役，但擅離職守被函送地檢署。

柯文哲今天率北市府局處官員至台北市議會進行專案報告，多名議員質疑趙介佑的請調過程太快，質疑兵役局是否有人遭關說或施壓。傅永茂對此表示，絕對沒有壓力。

中國國民黨議員汪志冰質詢指出，趙介佑服役期間擅離，為何請調速度只有短短數天。柯文哲答詢表示，從請調時程看起來還可以，因為承辦整體速度都變很快，趙介佑案看起來沒有特別快速。

國民黨議員李明賢質詢指出，「趙介佑請調公文跑得比病毒還快」。傅永茂答詢表示，趙介佑因為已婚又有小孩、情況單純。

李明賢反駁，「不要騙人沒當過兵」，兵役局應該連過去的紀錄一起審核。柯文哲回答，「他也不是最快的，比他快的還有15個」。

傅永茂指出，正因為他是軍人，他保證絕對沒有壓力，而且相關事務都要向役政署報告。

李明賢再質疑若一切都光明正大，為何台北市政風處要調查。對此，傅永茂表示，這是該做的程序，證明兵役局未遭施壓。

柯文哲指出，台北市政風處調查結果出爐會公布。