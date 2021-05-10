議員問大巨蛋經營權轉讓 柯文哲：拿到使用執照再說

台北市議員簡舒培今天質詢問，大巨蛋營運將要求遠雄巨蛋自有資金比例至少20%，是否意味同意轉讓；台北市長柯文哲說，須拿到使用執照才能動。

柯文哲上午到台北市議會進行專案報告，民進黨台北市議員簡舒培質詢問到，專案報告說未來大巨蛋營運，會要求遠雄巨蛋自有資金比例要在20%以上，這是否意味同意其經營權轉讓？若可以轉讓是否應公開透明，台北市政府能否介入經營權轉讓一事。

她指出，鏡週刊日前報導指出，柯文哲2019年曾拜會前中信金副董事長、中華棒球協會理事長辜仲諒，親自了解辜仲諒對接手大巨蛋的意向，柯文哲還明確表達不會卡蛋，雙方一拍即合且互留聯繫窗口，質詢柯文哲有無此事及是否擔任掮客賣大巨蛋？若報導為假是否提告。

國民黨籍市議員陳炳甫則問到，目前大巨蛋除作為體育場館就不適用其他用途，但若通過台灣建築中心審查即可開放，認為換個有心想發展體育事業者經營也不是壞事，重點是場地能否做下去，直接問許多民眾都關心大巨蛋未來能否讓藝人五月天等團體開演唱會使用。

柯文哲答詢表示，大巨蛋經營權轉讓必須拿到使用執照後才能動，並說若真要轉讓「沒問題（公開透明）」，也說在法律上北市府不應當介入其經營權轉讓。

關於是否拜會辜仲諒，柯文哲說，自己沒有印象，要回去確認行程、搞清楚，直呼不要誤導「我是市長、當什麼掮客」。

柯文哲表示，大巨蛋最重要的是能做（經營）下去，且最關鍵的是球場能放多少人，認為大巨蛋除球賽外一定有其他用途，但要有相關規定，坦言自己也希望五月天能在大巨蛋開唱。