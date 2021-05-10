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減輕民眾負擔 北市聯醫自費快篩調降至6500元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員王欣儀盼快速自費篩檢費用能調降，北市衛生局回應將於17日宣布調降至6500元。圖／截自北市議會影片
北市議員王欣儀盼快速自費篩檢費用能調降，北市衛生局回應將於17日宣布調降至6500元。圖／截自北市議會影片

北市長柯文哲今赴議會專案報告重大工程，北市議員王欣儀指出，北市應確實掌控施打名單跟狀況，要求積極向中央取得相關資料，另外，新冠肺炎一般自費篩檢高昂，盼醫院不要趁機發災難財，盡快調降費用。

王欣儀表示，台北市立聯合醫院自3月15日開始，將新冠肺炎一般自費篩檢，從原先7000元調降到5000元；不過快速採檢仍然維持7000元，防疫期間市府有責任，不應該讓醫院發災難財，要求聯醫盡快調降快速自費採檢費用。

北市衛生局長黃世傑表示，預計在5月17日聯醫就會公布實施，調降快速自費檢疫費用，從7000元調降至6500元。

王欣儀又指出，北市目前沒辦法掌握疫苗施打狀況，原因是因中央資訊不對等，中央不提供地方資料，所以無法掌握，未來有疫苗時，如何知道優先順序、哪些人是否已施打、SOP如何執行？

柯文哲回應，現在用健保卡就能查詢是否有施打疫苗；黃世傑說，北市目前可掌握人數，但個別無法知道；王欣儀表示，希望北市能確實掌握施打情況。

北市 王欣儀 新冠肺炎

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