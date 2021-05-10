當掮客賣蛋？議員八度要柯告 柯文哲跳針回：要回去查

大巨蛋預計年底竣工，柯文哲今赴議會專案報告重大工程，對於大巨蛋重啟議約超額分潤，柯文哲今表示，大巨蛋拿到使用執照，自有資金比例還是須達20%以上。議員簡舒培問，這代表柯市府已同意遠雄股權轉任？柯文哲表示，「大巨蛋要拿到使照之後，才可以動(股權轉移)。」議員追問，市府可以介入遠雄股權轉任？柯回「法律上不應該，但還是會看一看。」議員要求，過程應公開透明，柯回「這沒有問題」。

簡舒培則拿出2019年的媒體報導，指柯文哲曾私下拜會中信慈善基金會董事長辜仲諒？柯文哲則跳針回應「我沒印象，要回去想一下」。簡舒培砲轟柯文哲當掮客？要賣大巨蛋？柯文哲嗆，「你不要誤導觀眾」，「我要當什麼掮客？我是市長，當什麼掮客？」

簡舒培今天在議會拿出先前的媒體報導，指柯文哲2019年農曆春節前夕，柯曾在當時的辦公室主任李文宗拜會辜仲諒，要了解辜仲諒接手大巨蛋的意象，媒體更報導，柯曾表達不會卡蛋，議員問有沒有這件事？柯文哲說，「我沒有印象，這要先搞清楚，我要回去想一下，我要回去看我的行程！」

簡舒培說，媒體還報導，李文宗2018年時，還曾敲過當時的都發局前局長林洲民桌子，曾提及大巨蛋都審的審定人數，會影響到大巨蛋賣價，議員轟，結果隔年，柯文哲就與李文宗去見辜仲諒，柯則回應，「這要查證，我很少跟李文宗出門」，議員連喊八次，若報導是假的，你要不要告他(媒體)？柯文哲也跳針「我要回去查查看。」

對於議員批柯文哲是否當掮客，要賣大巨蛋？柯文哲說，「你不要誤導觀眾」，「我要當什麼掮客？我是市長，當什麼掮客？」「你不拿出來，我還不知道有這一篇。」

另外，議員陳炳甫說，他認為大巨蛋經營權換人是好事，換一個對棒球有熱情的團隊，不是壞事，因為這關乎場地會不會繼續下去的問題，若大巨蛋一年僅有一百場棒球活動，養得活？遠雄要將股權賣出去，不是壞事，但北市府不要打迷糊仗，柯文哲說，大巨蛋最關鍵是球場能放多少人，柯也說，大巨蛋除球賽外，也一定會有其他用途。」