大巨蛋超額分潤重新議約 黃珊珊：預計8、9月前處理好

台北市長柯文哲任期僅剩一年多，柯今天赴議會專案報告，對於大巨蛋將採超額利潤重新議約，目前進度為何？副市長黃珊珊表示，北市府已經委託會計師事務所進行大巨蛋財務分析模型，五月底就會完成初步財務模型，預計超額分潤的重新議約，預計今年八、九月前，就會將這件事處理好。

柯文哲今天赴議會專案報告重大工程說，大巨蛋去年八月已復工，但因最近全台大缺工、工資上漲，大巨蛋工程進度，「我也要求遠雄盡量快一點。」

柯文哲也提到，大巨蛋於民國98年時，遭監察院糾正有39項缺失，去年北市府讓遠雄復工之前，北市府也與遠雄達成大巨蛋要重新修約的共識，北市府去年9月11第一次變更協議書，還沒談到營運權利金要怎麼訂，加上最近傳出遠雄股東要換人，但目前遠雄的原始股分還是要維持在40%股權。

柯文哲說，北市府與遠雄重新議約的進度，今年3月16，北市府已經與遠雄簽約合約，北市府將進行大巨蛋財務重新分析，接下來市府也會製作財務模型，就會與遠雄商議超額利潤，第二次變更協議書後，才會發給遠雄使用執照。

柯文哲也說，對於大巨蛋的疏散計畫，北市府也要求遠雄要重新說服大眾，市府才會發使照。議員戴錫欽也要求，大巨蛋光害問題沒解決，不能發給使用執照，柯文哲允諾，這些問題都處理好，才會發給使照。

另外，柯文哲也說，未來儘管大巨蛋拿到使用執照，遠雄的自有資金比例也會維持在20%，遠雄營運開始幾年內，還是要規定原本股東占比要多少，這也涉及責任問題，過去合約都沒有寫，現階段只能行政命令處理，未來會定在合約內。