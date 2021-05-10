環狀線經營權爭議 柯文哲：彭振聲18日與新北討論

台北市長柯文哲今赴議會專案報告重大工程，柯文哲任期僅剩一年多，柯今盤整任內捷運的重大工程，包括南北環、東環段等工程進度，柯文哲說，目前全台缺工、原物料大漲，儘管南北環第一次招標流標，但只要招標出去，今年就能開工，至於東環段目前進度順利，盼2023年能開工；民生汐止線則是等交通部、新北市等有清楚的結論，北市府原則配合，但非北市府優先處理的路線。

至於雙北的環狀線經營權之爭，柯文哲今也在專案報告中提到，環狀線與新北市的爭議，預計本月18日的雙北會議，北市府副市長彭振聲會赴新北市討論經營權要如何處理，不行，就由交通部出面協調。

柯文哲說，對台北市政府來說，捷運的重大工程還是以環狀線優先。至於西區門戶計畫的最後一塊拚圖還有西寧國宅、西寧市場、及洛陽停車場，因西寧國宅為海砂屋，北市府後續還是會處理，預計一包處理約需要50億元經費，盼一年半可以完工規劃。

至於C1D1雙子星預計今年開工，但因原物料、工資漲太高，目前台北雙子星也在評估；另，E1E2北市府幫鐵路局代辦，北市府也會盡快處理。