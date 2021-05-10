軍人及65歲以上長者可打AZ疫苗 侯友宜籲接種

AZ疫苗今天起擴大接種，開放軍人及65歲以上長者可打。新北市長侯友宜今天說，單劑AZ疫苗對60歲以上者保護力達到86%，鼓勵符合資格的長者到新北市46家合約醫院接種。

新北市長侯友宜今天上午在疫情應變會議中指出，目前新北市的疫情，在整個台灣的區塊中，還是呈現紅色，華航諾富特案皆是英國變異株，傳播力強，因此要保持高度警戒，不能鬆懈，希望在疫情高峰期，大家要全力防疫。

新北市政府衛生局長陳潤秋簡報指出，因應諾富特案，要求轄內54家醫院及82家護理之家要在今天完成自評，如有狀況，將立刻前往了解，並將偕同感染管制專家啟動今年度第2次醫院感控查核，並抽查護理之家。

社會局長張錦麗簡報表示，配合中央流行疫情指揮中心規定，長照機構即日起至5月17日全面停止探視，改採視訊或電話關懷方式，另在5月24日前，將針對長照、兒少、銀髮俱樂部、障礙者福利據點等加強查核，若有不合格將複查，且要求改善至合格為止。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，今天起開放軍人及65歲以上長者施打，根據韓國疾病管理廳（KoreaDisease Control and Prevention Agency）公布的數據顯示，單劑阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）AZ疫苗，在年齡達60歲長者身上預防感染病毒的效力達到86.6%，「無論保護力是7成還是8成，都鼓勵大家勇於施打，保護自己也保護別人。」