野柳海洋世界特製天國版VIP通行卡 助孫圓滿對外公孝心

一位老先生往生前念念不忘早年帶孫子前往新北市萬里區野柳海洋世界看海豚的歡樂時光，他的外孫為此到海洋世界買票「燒」給外公，但因為是當日票，覺得不夠圓滿。園方得知後，特地製作1張「天國版VIP通行卡」，讓家屬送給老先生，象徵可永久入園。

野柳海洋世界副總經理廖俊維說，前天接到褚先生打來的電話，詢問能不能買1張沒有期限的票？問明原委才知道，褚先生的外公剛過世，他想買張永久有效的門票「送」給外公完成心願。

褚先生向園方說，外公病重後，一直念念不忘早年帶孫子們到野柳海洋世界看海豚表演的往事。每當講到海豚，外公就顯得特別興奮，精神都來了。印象中在他小時候，外公帶著他到野柳海洋世界看表演，還說海獅、海豚很乖巧，很可愛。

褚說，外公常詢問家人，什麼時候要再去野柳看海豚？只是外公晚年病重，加上不良於行、眼睛失明，家人實在沒辦法帶他出門前往野柳。

園方轉述褚先生的話說，先前已到野柳海洋世界買票「送」給外公，但在現場買到的票都是當日票，外公出現在夢中說沒有看到海豚，還說他「不夠誠意」，才會聯絡園方尋求幫忙。

廖俊維說，褚先生的孝心讓人園方人員很感動，討論過後，馬上製作1張「天國版VIP通行卡」，並通知褚先生來領取，轉送他的外公。

野柳海洋世界在臉書粉絲頁貼文，公布這件事，表示很榮幸能成為遊客心中和家人一起製造美好回憶的地方，製作這張送往天國的禮物也算圓滿，「歡迎外公常常來玩唷」。