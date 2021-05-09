青農與母共開自然教室 教做康乃馨蔬菜花束

今日是母親節，許多民眾都在節日中感謝母親辛勞奉獻，新北土城彈藥庫青農林雅婷有感於母親劉麗蘭保育土地生態，同時也希望自己的孩子能與大自然為伍，因此決定與母親共同經營自然生態教室，讓親子能貼近農耕與自然，課程還在母親節利用季節蔬菜與康乃馨製作蔬菜花束，讓孩子能送給母親，相當特別。

「土城彈藥庫」過去是軍事管制區，長年禁建，因此孕育了豐富的自然生態，據中華民國野鳥學會、台灣蝴蝶保育協會的田野調查，當地至少有30種稀有鳥類、70多種原生植物。但過去當地曾面臨有人搭建違章建築，亦有單位劃為司法園區徵收，而有「劉老師」之稱的劉麗蘭，是土生土長的土城彈藥庫人，每次就是在她的努力守護下保住家園。

「劉老師」的女兒林雅婷也在當地出生長大，本來在畢業後考上執照擔任寵物美容師，但常與父母分隔兩地，當時更碰上土地被畫為司法園區，有感於母親守衛家園的心，讓她自己也有份使命感，希望能為家鄉土地做些什麼，決定辭去工作，並回鄉與母親一同經營生態教育，她希望藉此讓外界知道，這片土地並非荒地，不該隨便被徵收，期望能夠透過自己回鄉經營，讓外界知道當地的生態有在活化與發展，並將貢獻社會。

對於林雅婷的回鄉，劉麗蘭也相當支持，母女之後共同創立了「彈藥庫森活趣劉老師自然教室」，兩人合作無間，場內設有藥草園區、有機菜園等，提供種菜、認識動植物及親子DIY等課程，期望讓民眾更了解當地生態、享受田園生活、親近這塊土地，並藉由父母與孩子的一同參與，增加自然生態相關知識，尤其在過程中了解農作物的生長過程，更讓許多城市中的家庭了解到珍惜食材的重要性。

林雅婷表示，園區經營的食農教育有8堂短期課程與單日體驗課程。其中，8堂短期課程會提供小朋友一塊田地，讓他們親自體驗蔬菜從播種到收成的過程，並搭配製作堆肥、認識菜園常見的毛毛蟲等生態體驗活動；單日體驗課程則包含常態性的食農教育課程，及特殊節日課程等，會隨著季節、節日及客人的回饋做調整，像夏季期間較炎熱，就會辦理夜間生態觀察活動。另外，像母親節也規劃利用季節蔬菜與康乃馨製作蔬菜花束，還會設計闖關活動，讓孩子奉茶給母親、幫母親化妝及獻花，規劃多樣化體驗內容。

林雅婷指出，未來還規劃透過食農教育課程帶團至新北市優秀青農場域參訪，大家彼此合作，串連不同地區及特色作物，讓家長與孩童能了解新北市各區農產知識。