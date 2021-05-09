毛小孩給予心靈支持 陪伴遲緩兒過母親節

新北市動保處在母親節與亞東醫院早療家族合作，在毛寶貝生命教育園區舉辦特教小小兵活動，一同慶祝母親節，並由毛小孩陪伴12位早療母親與14位特教慢飛天使。特教老師表示，動物輔助治療對缺乏社交能力的兒童有正面效果，能提升孩子們溝通能力。

在特教老師在Summer老師與志工安排下，讓遲緩兒們嘗試撫摸、餵食成犬，並帶著狗狗們散步，學習與毛小孩相處。Summer老師指出，動物輔助治療在歐美已超過30年，研究報告顯示能對缺乏社交溝通能力的兒童有幫助，彼此互動的過程也能緩解人們壓力。

而陪伴毛小孩過程中，孩子們也學習幫狗狗餵奶、排便，雖然是玩具狗，仍讓這些平時受人照顧的孩子，有機會體驗照顧別人，體會媽媽的辛苦。

身為2個慢飛天使的媽媽吳燕妮表示，跟可愛的毛小孩相處能讓人身心放鬆，有助於穩定孩子情緒。吳燕妮透露，2年前曾帶孩子參加其他活動，但孩子都無法融入，這次透過毛小孩互動及早療幫助，已經能跟園區招牌犬「大頭」玩在一起，看起來就跟一般小朋友沒有差別，是母親節最棒的禮物。