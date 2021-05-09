龜吼漁夫市集推母親節活動 最大獎2000元海鮮禮盒

許多民眾都會在母親節帶著全家大快朵頤，新北龜吼漁夫市集在今日舉辦母親節集客活動，不只能以優惠價格購買在地漁貨，現場還有限量福袋及抽獎活動，有民眾刮中市價2000元的海鮮禮盒，讓他直呼是送給媽媽最好的禮物。

新北特產「萬里蟹」產地龜吼漁夫市集在5月9日母親節推出「龜吼漁Crab星期日」集客活動，民眾不只能大啖現撈海鮮，還可以遠眺北海岸海景，消費滿額或在舞台區拍照上傳臉書即可兌換刮刮樂1張，大獎包含2000元海鮮禮盒及50元至500元不等的市集折價券。

另外，在地船家也準備限量150份的「漁Crab海鮮福袋」，內容由三點蟹、透抽、小卷等在地漁產品隨機組合，預估市價至少都有超過300元，但卻只賣150元。

民眾表示，福袋搶購很踴躍，在上午10點就湧現排隊人潮，11點半開賣不到半小時就完銷；刮刮樂的大獎也很棒，像2000元的海鮮禮盒及500元的市集折價券都是很好的母親節禮物。

新北市農業局指出，這次活動為慶祝母親節，除了新鮮便宜的漁獲之外，另外也有在現場提供400朵免費的香皂康乃馨，民眾只要進入「新北市農業局-稼日蒔光」粉絲專頁按讚及分享活動即可領取，讓民眾在送母親康乃馨之餘，也能兼顧防疫。

新北漁業處表示，龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，緊鄰北海岸，市集內販賣在地生鮮漁貨，不僅新鮮，價格也公道合理。另外，市集也有提供代客料理的服務，現場享用還能搭配180度海景，讓民眾採買、吃飽及賞景一次滿足。