聽新聞
test
0:00 / 0:00
龜吼漁夫市集推母親節活動 最大獎2000元海鮮禮盒
許多民眾都會在母親節帶著全家大快朵頤，新北龜吼漁夫市集在今日舉辦母親節集客活動，不只能以優惠價格購買在地漁貨，現場還有限量福袋及抽獎活動，有民眾刮中市價2000元的海鮮禮盒，讓他直呼是送給媽媽最好的禮物。
新北特產「萬里蟹」產地龜吼漁夫市集在5月9日母親節推出「龜吼漁Crab星期日」集客活動，民眾不只能大啖現撈海鮮，還可以遠眺北海岸海景，消費滿額或在舞台區拍照上傳臉書即可兌換刮刮樂1張，大獎包含2000元海鮮禮盒及50元至500元不等的市集折價券。
另外，在地船家也準備限量150份的「漁Crab海鮮福袋」，內容由三點蟹、透抽、小卷等在地漁產品隨機組合，預估市價至少都有超過300元，但卻只賣150元。
民眾表示，福袋搶購很踴躍，在上午10點就湧現排隊人潮，11點半開賣不到半小時就完銷；刮刮樂的大獎也很棒，像2000元的海鮮禮盒及500元的市集折價券都是很好的母親節禮物。
新北市農業局指出，這次活動為慶祝母親節，除了新鮮便宜的漁獲之外，另外也有在現場提供400朵免費的香皂康乃馨，民眾只要進入「新北市農業局-稼日蒔光」粉絲專頁按讚及分享活動即可領取，讓民眾在送母親康乃馨之餘，也能兼顧防疫。
新北漁業處表示，龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，緊鄰北海岸，市集內販賣在地生鮮漁貨，不僅新鮮，價格也公道合理。另外，市集也有提供代客料理的服務，現場享用還能搭配180度海景，讓民眾採買、吃飽及賞景一次滿足。
新北漁業處說，龜吼漁夫市集是半戶外開放空間，場內空氣流通，市集亦有做好整體消毒及攤商不定時消毒，並要求戴口罩、量體溫及實聯制等防疫措施，民眾能安心購物及用餐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言