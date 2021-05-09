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北市關渡平原新違建逾期未自拆 5月20日執行強制拆除

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
關渡平原自2015年1月1日以後新增違建計139件，剩餘5件均已定期拆除，建管處要求違建所有人，切勿抱持觀望與僥倖態度應於期限前自行拆除，逾期未拆除者，將於5月20日執行強制拆除。圖／北市建管處提供
關渡平原自2015年1月1日以後新增違建計139件，剩餘5件均已定期拆除，建管處要求違建所有人，切勿抱持觀望與僥倖態度應於期限前自行拆除，逾期未拆除者，將於5月20日執行強制拆除。圖／北市建管處提供

台北市長柯文哲推動「關渡平原輔導納管試辦計畫」，去年12月31日已截止受理申請，經建管處清查，關渡平原自2015年1月1日以後新增違建計139件，剩餘5件均已定期拆除，建管處要求違建所有人，切勿抱持觀望與僥倖態度應於期限前自行拆除，逾期未拆除者，將於5月20日執行強制拆除。

台北市建管處主秘洪德豪說，北市府去年1月1日頒布「關渡平原輔導納管試辦計畫」，同時受理納管試辦範圍內違建，仍作為營業使用情形，應完成建築物公共安全、消防設備、環保措施等改善後，依納管試辦計畫將暫不依都市計畫法及建築法規定予以裁處，以防止違建擴大，影響日後國土計畫發展。

根據台北市「關渡平原輔導納管試辦計畫」，2014年12月31日之前違章建築且違規供營業使用者，可申請納管，市府去年6月10日也修正增列保證金繳納方式、及簡化檢討內容等項目。

洪德豪說，納管試辦計畫已於去年12月31日截止受理申請，關渡平原自2015年後新增違建，共計139件，剩餘5件均已定期拆除，逾期未拆除者，將於5月20日執行強制拆除；同時呼籲符合試辦計畫納管案件，建管處均已逐案列管，如發現新增違建，將從嚴查處。

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