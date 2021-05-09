馨動母親節 八里區公所表揚92歲老媽媽

新北市八里區公所為感念母親辛勞，以「馨動母親節」為主題，於八里文化活動中心表揚11位模範母親，由市府教育局副局長歐人豪、陳炳仲區長，致贈模範母親匾額；當中最年長的母親林張換高齡92歲，教育有成，3名子女都有所成就，12名孫子也乖巧聽話，成為模範母親典範。

今年活動受疫情影響，限縮參與人數，原為媽媽們慶祝的桌餐，改為外帶團圓餐方式辦理，但感謝母親付出的心意不減。

八里區長陳炳仲表示，本次表揚的模範母親分別為訊塘里林張換、龍源里林沈菊、舊城里曾玉雲、大崁里范林春梅、米倉里陳金枝、長坑里陳阿豆、下罟里莊彩鳳、荖阡里莊楊水盆、頂罟里陳江美雲、埤頭里林玉霞以及原住民米谷‧恩娜等11位媽媽。

陳炳坤指出，八里區模範母親中最年長的林張換，已經92歲，她出生農業家庭，幼時家庭環境窘困，身為長女的她必須放棄讀書，留在家裡務農，分擔經濟重擔。

不過林張換個性任勞任怨且責任心強，教育子女時不給予課業壓力，僅要求「孝順」，也讓他們家族氣氛和樂，連與孫子相處都無代，而3名子女在事業上皆有所成就，是位值得敬重的長者、母親。

八里區公所表示，本次活動由左岸藝術團帶來充滿魅力、熱情動感的原住民舞蹈作為開場，最後壓軸上場的是大崁里社區照顧關懷據點，他們現場演出太鼓的震撼節奏，展現銀髮族活力，傳遞不老精神，讓在場貴賓、觀眾驚艷，為活動帶來熱鬧歡愉氣氛。