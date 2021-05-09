疫情影響旅遊糾紛案排第一 中市辦講座教消費者避雷

台中市政府法制局指出，去年因新冠肺炎疫情影響，衍生旅遊相關消費糾紛申訴案約820件，占去年受理申訴案比例達10.8%，高居各類消費申訴類型案數第一。

法制局指出，據了解，大多是因疫情而取消旅遊行程，衍生退費爭議。

法制局與文化局5月22日下午2至4點，邀請中華民國旅行業品質保障協會委員彭西鄉，在大墩文化中心B1開講「常見旅遊糾紛案例介紹及預防」。

例如旅行社倒閉了，消費者可透過何種管道爭取補償，為協助市民了解旅遊發生糾紛時的權利救濟方式，法制局特別舉辦本次課程。

「常見旅遊糾紛案例介紹及預防課程」即日起開放報名至5月19日止（線上報名網址 https://forms.gle/pcRAy6LPYPsSVQKD8）。