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YouBike2.0一卡通董座被缺席？ 柯文哲：通通沒邀

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天出席法鼓山心靈環保家庭日活動的，被問及為何暗示一卡通董事長不要出席？柯文哲僅回，「我們也沒邀街口等單位、通通都沒有邀啊。」圖／北市府媒體事務組提供
柯文哲今天出席法鼓山心靈環保家庭日活動的，被問及為何暗示一卡通董事長不要出席？柯文哲僅回，「我們也沒邀街口等單位、通通都沒有邀啊。」圖／北市府媒體事務組提供

台北市長柯文哲昨天舉辦北市公共自行車YouBike2.0正式營運記者會，一卡通票證公司董事長李懷仁也在他個人臉書透露，他原本受邀出席記者會，前天中午卻突然被微笑單車公司暗示，受北市府交通局指示及壓力，請李不要出席。柯文哲今天出席法鼓山心靈環保家庭日活動的，被問及為何暗示一卡通董事長不要出席？柯文哲僅回，「我們也沒邀街口等單位、通通都沒有邀啊。」

一卡通董事長李懷仁在個人臉書貼文表示，前幾天他收到柯文哲及微笑公司董事長劉金標聯名邀請，很開心恭喜YouBike2.0在台北市正式營運。李也提到他在高雄常常都是下班後搭捷運轉YouBike2.0回住處。一卡通是Youbike的長期協力合作廠商，當然要出席共襄盛舉，因此早早就回覆邀請方（微笑單車)一定出席。

不過，李懷仁在文中透露，前日中午左右，他的同仁接到邀請的Youbike（微笑單車）通知，很婉轉的請李不要出席，原因也不太願意說清楚，只有不斷暗示是受到來自台北市政府交通局的指示跟壓力。

李懷仁說，既然台北市政府對一卡通出席有不一樣的想法，當然會配合不出席，不需要造成微笑單車跟台北市府的困擾。對於是否北市府施壓？柯文哲今則回應，北市府通通都沒有邀請，不是只有針對一卡通，

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