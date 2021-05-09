台北通整合虛擬身分等四大服務 pay.Taipei再升級

台北市政府去年9月推「台北通」，不過有議員質疑「台北通」不夠通，例如敬老卡點數無法移轉台北通，參觀館場也必須帶敬老卡實體卡片才能扣點享門票優惠，無法完全取代實體卡。台北市資訊局表示，台北通App是在虛擬身分識別、市政服務、特約優惠、帳單支付上採用更佳的數位服務設計，敬老卡480點應用於公車或入場館扣點，依法規屬電子票證應用，但台北通APP非電子支付或電子票證系統，故無法將點數轉移至台北通或取代悠遊卡應用。

資訊局表示，台北通App核心是以民眾為中心 ，提供便民服務的數位生態圈。上線半年來，不斷進行系統優化及推廣政策的調整，另考量民眾使用習慣，結合行動手機補足實體卡證，以滿足不同的生活應用場域。

台北通App在虛擬身份識別、市政服務、特約優惠、帳單支付上採用更佳的數位服務設計，同時在會員註冊上也十分便捷，為因應國際城市交流模式，以台北通生活圈格局思維出發，不限台北市民，外縣市及持有居留證的外國人皆可辦理，讓台北積累超越地理界線的影響力。

對於公有場館優惠的識別問題，資訊局表示，府內各局處會再加強整合場館的政策，讓民眾能確實持台北通享有場館所提供的優惠，亦考量使用習慣及權益，採手機與卡證虛實並行，使服務涵蓋到更為廣泛、多元的民眾生活圈中。

由於台北市公有場館數量多，皆有不同入場管理規定，對於部分持台北通虛擬學生證無法入園的部分，會盡速協調以解決應用場域的適用性問題。另外，關於敬老卡480點應用於公車或入場扣點的功能，依法規屬電子票證的應用，目前由悠遊卡公司提供服務，台北通App並非電子支付或電子票證系統，故無法將點數轉移至台北通或取代悠遊卡的應用。

資訊局表示，未來台北通也會整合智慧支付平台pay.Taipei，從公共費用的繳費通知、查詢、付款及繳費紀錄全在單一App上完成，以更完善的使用體驗提供民眾日常支付服務。

自2017年上線迄今，台北市政府打造公共費用無現金支付基礎，智慧支付整合至台北通後，將以更佳的使用者介面及體驗呈現給使用者，除整合外，也同步建立響應式(RWD)行動網頁，供非台北通會員能無縫應用服務，服務不中斷。