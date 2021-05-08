北海岸名模時尚藝術季華麗登場 富基漁港新風貌

新北市政府今晚與有「針織女王」美譽的台灣服飾設計師潘怡良團隊合作，石門區富基漁港舉辦「2021北海岸時尚藝術季」，由潘怡良設計師公開漁港新作，為活動揭開序幕，隔日開創青年新銳設計師舞台，讓新銳設計師有進行現場展示的機會，除了時尚展演，第二周及第三周還分別邀請了輔大音樂系及新生代藝人表演，拓展富基漁港休閒娛樂及藝文展演新功能，展示漁港截然不同的風貌。

在主持人何篤霖帶領下，由名模王麗雅率領19位伊林娛樂的模特兒，首次在漁港展示潘怡良設計師使用新北市立曜紡織的環保纖維布料設計的新作品，向不同領域受眾宣導海洋保育及減少海洋垃圾之重要性。並同時展示輔仁大學織品服裝系學生優秀的畢業作品，現場星光熠熠，作品讓人目不轉睛。場地以辦桌的形式布置，將時尚藝文活動融入到傳統漁港中，創造出截然不同的漁港趣味風貌。

參與的貴賓及觀賞的遊客們也都有落實量體溫、戴口罩與實聯制等措施，在做好防疫措施的情況下，放鬆享受戶外時尚展演。

舞台展示當季流行服飾及時尚泳裝，還有劉以豪、賴琳恩、林嘉綺等多位名模藝人的御用造型師，現場向民眾分享保養知識，並示範彩妝與穿搭的技巧與遊客互動。舞台加入重型機車展示，讓酷炫重機登上時尚伸展台，成為走秀的視覺呈現之一，並把伸展台當成拍照點，讓喜愛重機的遊客可以近距離拍照打卡。