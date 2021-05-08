快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲指YouBike車柱接電麻煩 台電：因涉路證核發時程

聯合報 / 記者楊正海╱台北即時報導
台電澄清，YouBike 1.0車柱用電涉及市府路證的核發時程，加上協調相關用戶配合停電，是需要台電及地方政府共同來努力。 報系資料照
台電澄清，YouBike 1.0車柱用電涉及市府路證的核發時程，加上協調相關用戶配合停電，是需要台電及地方政府共同來努力。 報系資料照

北市長柯文哲今天說，推動改成YouBike 2.0，是因為YouBike 1.0的車柱接電很麻煩，台電不歸台北市政府管，要「求爺爺告奶奶」。台電台北市區營業處晚間發出新聞稿反駁，YouBike 1.0車柱用電涉及市府路證的核發時程，且YouBike廠商常於車柱即將建置完成時，才向台電申請用電，造成台電無法提前與附近用電戶協調停電期程。

台電表示，YouBike 1.0車柱需要通電，但台電相關用電工程之申請，必須經過地方政府核發路證，挖掘道路，再經協調相關用戶配合停電，以利工程順利。加上台北市管障較多，常造成供電上期程延後，因此YouBike 1.0車柱建置時程較長，絕非媒體所稱「向台電申請用電很麻煩」，而是台電、市政府及相關單位經過多方協調才能規劃設置，完工期程自然難以掌握。

台電表示，YouBike 1.0廠商經常於車柱即將建置完成時，才向台電申請用電，此舉造成台電無法提前與附近店家及住戶協調停電期程，也是車柱無法適時供電的主要原因。台電也已多次於會議中向台北市政府交通局建議，應於規劃場址時，即同時提出用電申請，以加速供電。

台電說明，台電目前正配合智慧路燈發展，規劃街頭的路燈未來可24小時全日供電。地方政府的相關小型用電案，如智慧站牌等，可直接由智慧路燈接線供電，大幅減少申請作業時間，加速供電期程。

台電表示，YouBike 2.0是使用太陽能以及儲能系統供電，無需向台電申請用電，因此啟用期程較容易掌握。台電樂見北市府為民眾帶來更便利的設施，未來北市府若有相關的用電申請案，台電仍將竭盡所能，加速供電。也期盼未來公共設施用電事先做好規劃，以如期供電

台電 YouBike 北市

延伸閱讀

北市YouBike 2.0今營運 柯文哲：YouBike是郝龍斌政績

YouBike2.0 正式上路 關鍵設計更方便

雙北共辦世壯會 可望帶百億商機

Charge SPOT可加盟？ 議員爆：柯文哲、學姐成詐騙工具

相關新聞

台北通整合虛擬身分等四大服務 pay.Taipei再升級

台北市政府去年9月推「台北通」，不過有議員質疑「台北通」不夠通，例如敬老卡點數無法移轉台北通，參觀館場也必須帶敬老卡實體...

宗教巡禮／三重義天宮 「貓廟」名聲響

新北三重義天宮主奉天上聖母媽祖，是三重、蘆洲居民的信仰中心之一，每年元宵節辦理燈會是寺廟最熱鬧的時候。曾有一隻野貓「妞妞...

塭仔圳公七用地 公園使用優先

新北市新泰塭仔圳重劃作業進行中，輔大醫院反映，貴子路、三泰路經常塞車，醫院雖有機車及汽車停車位各500格位，但在尖峰時刻...

輔大醫院前計畫道路 列優先拓寬

輔大醫院門診、住院量高，泰山貴賢里長翁福德指出，里內的貴子路因鄰近輔大醫院，不論是早晚的尖峰通勤時刻都塞車，里民抱怨交通...

社團臉譜／希望共好 開發星兒專長

希望共好發展協會是專門協助自閉兒的社團，藉由不同藝術活動，誘發自閉兒潛在優勢。協會自2019年創立至今，每年上課人次超過...

店家無悠遊支付 扣商圈補助惹議

台北市議員潘懷宗發現，為配合市長柯文哲「無現金智慧城市」目標，商業處強推無現金支付，並作為補助商圈的重要條件，竟要求攤商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。