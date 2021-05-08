柯文哲指YouBike車柱接電麻煩 台電：因涉路證核發時程

台北市長柯文哲今天說，推動改成YouBike 2.0，是因為YouBike 1.0的車柱接電很麻煩，台電不歸台北市政府管，要「求爺爺告奶奶」。台電台北市區營業處晚間發出新聞稿反駁，YouBike 1.0車柱用電涉及市府路證的核發時程，且YouBike廠商常於車柱即將建置完成時，才向台電申請用電，造成台電無法提前與附近用電戶協調停電期程。

台電表示，YouBike 1.0車柱需要通電，但台電相關用電工程之申請，必須經過地方政府核發路證，挖掘道路，再經協調相關用戶配合停電，以利工程順利。加上台北市管障較多，常造成供電上期程延後，因此YouBike 1.0車柱建置時程較長，絕非媒體所稱「向台電申請用電很麻煩」，而是台電、市政府及相關單位經過多方協調才能規劃設置，完工期程自然難以掌握。

台電表示，YouBike 1.0廠商經常於車柱即將建置完成時，才向台電申請用電，此舉造成台電無法提前與附近店家及住戶協調停電期程，也是車柱無法適時供電的主要原因。台電也已多次於會議中向台北市政府交通局建議，應於規劃場址時，即同時提出用電申請，以加速供電。

台電說明，台電目前正配合智慧路燈發展，規劃街頭的路燈未來可24小時全日供電。地方政府的相關小型用電案，如智慧站牌等，可直接由智慧路燈接線供電，大幅減少申請作業時間，加速供電期程。

台電表示，YouBike 2.0是使用太陽能以及儲能系統供電，無需向台電申請用電，因此啟用期程較容易掌握。台電樂見北市府為民眾帶來更便利的設施，未來北市府若有相關的用電申請案，台電仍將竭盡所能，加速供電。也期盼未來公共設施用電事先做好規劃，以如期供電