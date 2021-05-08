北市補助商圈強推悠遊支付違規罰千元 議員：懲罰店家

台北市議員潘懷宗發現，為配合市長柯文哲「無現金智慧城市」目標，商業處強推無現金支付，並作為補助商圈的重要條件，竟要求攤商簽署切結書，若未提供悠遊卡或悠遊付等服務，將罰款1000塊，根本是在懲罰店家。商業處回應，目前都還沒有真正扣款。

潘懷宗指出，近年北市商圈相繼沒落，為此，北市商業處自2013年起，依據「台北市提振商圈發展補助要點」來振興商圈；但沒想到，今年商業處悄悄新增「無限金支付」霸王條款，若要申請補助，商圈必須簽訂切結書，承諾提供悠遊付等無現金支付，倘若商圈內任一店家未無現金支付，每查到一攤就累扣千元補助款。

潘懷宗說，商業處既然要扶植商圈發展活絡地方經濟，理應以「活動成效」為主要核發補助考量，可以鼓勵攤商多使用無現金交易，但不能因為攤商未積極配合，北市府政策就要扣補助款，這樣如同在懲罰商圈，與補助商圈美意相悖離。

議員林亮君也說，北市府要求攤商店家於交易時，必須提供電子支付，但有攤商反映機台租金成本高、使用率低，批市府未掌握民使用電子支付的比率，要求商業處進行調查並於下會期提出報告。

商業處長高振源表示，商圈申請補助時，會要求攤商遵守規定，配合推動電子支付，商業處會協助後續的行政作業，補助款也會核發下去，但承諾要遵守規範，如果沒有做到就會扣錢。不過高振源說，過去都沒有真正開罰，因為事前都會輔導商圈，不讓扣款的問題發生，若有問題也能向商業處反映，不會強硬要求他們做不到的事情。