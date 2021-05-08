影／今鄧麗君逝世26周年 鄧家人深情粉絲享天籟音樂會

今天是鄧麗君逝世26周年，在鄧麗君長眠地金寶山筠園演出紀念音樂會，金山區早上原本下大雨，音樂會演出前放晴，結束後才又下雨，冥冥中仿佛鄧麗君也想要好好聽一場音樂會，鄧家人及在場湧入的眾多深情粉絲一起共享天籟饗宴，重溫經典歌曲。

汐止愛樂團長周孟峰是鄧麗君的忠實粉絲，去年在此地感懷鄧麗君後，發願想為偶像做一些事情，1年後促成「鄧麗君紀念音樂會」，周孟峰說，這是他平生離偶像最近的距離。

鄧麗君文教基金會董事長鄧長富表示，在鄧麗君逝世第26周年能舉辦這麼有紀念意義的活動，他代表家屬及基金會表達誠摯的感謝，相信鄧麗君也會很高興。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍說，在場來的人都十分感念感懷鄧麗君的歌聲，因此不遠千里而來，她相信海內外有更多的人，在人生中的某個階段都曾因鄧麗君的歌聲而受到撫慰，受到鼓舞，這就是鄧麗君永遠受到大家懷念的原因，「經典天籟 恆久溫柔」。

今天音樂會還有一個亮點，是邀請到前新北市文化局長、台大創新設計學院助理教授蔡佳芬擔任樂曲導聆。蔡佳芬說，能為鄧麗君音樂會導聆是她非常大的榮幸，但壓力也非常地大，因為鐵粉歌迷對鄧麗君的熟悉難出其右。

蔡佳芬作足功課，在每首樂曲導聆間，深入精闢解說每首歌的來歷故事，讓歌迷有了更深體會，與汐止愛樂的精采演出完美搭配。

鄧麗君紀念音樂會由鄧麗君文教基金會與台灣藝術創生文化基金會主辦，金寶山事業股份有限公司協辦，汐止愛樂樂團演出。往例僅由鄧麗君三哥鄧長富帶領家人向鄧麗君上香致意，海內外粉絲自行獻花追思。