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母親節新北議員送辣媽圍裙 排隊人龍綿延上百公尺

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
明天就是母親節，新北市議員蔡淑君今準備「辣媽圍裙」當母親節的小禮物，由於排隊的民眾太踴躍，隊伍綿延超過上百公尺。圖／蔡淑君提供
明天就是母親節，新北市議員蔡淑君今準備「辣媽圍裙」當母親節的小禮物，由於排隊的民眾太踴躍，隊伍綿延超過上百公尺。圖／蔡淑君提供

明天就是母親節，新北市議員蔡淑君不送康乃馨，改準備「辣媽圍裙」當母親節的小禮物，昨起接連2天發送2500條圍裙給民眾，由於排隊的民眾太踴躍，隊伍綿延超過上百公尺。蔡淑君說，2500條大約40分鐘發送完畢，另還有4000條將會擇期公布贈送方式。

辣媽圍裙使用特防潑水三層布胚，蔡淑君說，第一階段先生產3000件，這2天分送2500條給民眾、500條給環保志工，第二階段還有4000條，這兩天沒拿到的沒有關係，會再公布贈送的時間與方式。

蔡淑君指出，母親節是重要節日，這是送防水圍裙是要讓媽媽們有驚喜感，在煮飯、炒菜的時候兼顧優雅美麗，相信只要媽媽們開心，全家人也都會一起開心。

今上午9點蔡淑君在林口公有市場門口發送圍裙，排隊的人龍從林口公有市場門口排到中正路，人龍長度綿延上百公尺，讓市場好不熱鬧；還有民眾排到時圍裙已送完，一旁的志工割愛把身上的圍裙轉送民眾，也讓蔡淑君頗為感動。

明天就是母親節，新北市議員蔡淑君不送康乃馨，改準備「辣媽圍裙」當母親節的小禮物。圖／蔡淑君提供
明天就是母親節，新北市議員蔡淑君不送康乃馨，改準備「辣媽圍裙」當母親節的小禮物。圖／蔡淑君提供
明天就是母親節，新北市議員蔡淑君不送康乃馨，改準備「辣媽圍裙」當母親節的小禮物。圖／蔡淑君提供
明天就是母親節，新北市議員蔡淑君不送康乃馨，改準備「辣媽圍裙」當母親節的小禮物。圖／蔡淑君提供

母親節 林口

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