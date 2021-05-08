母親節新北議員送辣媽圍裙 排隊人龍綿延上百公尺

明天就是母親節，新北市議員蔡淑君不送康乃馨，改準備「辣媽圍裙」當母親節的小禮物，昨起接連2天發送2500條圍裙給民眾，由於排隊的民眾太踴躍，隊伍綿延超過上百公尺。蔡淑君說，2500條大約40分鐘發送完畢，另還有4000條將會擇期公布贈送方式。

辣媽圍裙使用特防潑水三層布胚，蔡淑君說，第一階段先生產3000件，這2天分送2500條給民眾、500條給環保志工，第二階段還有4000條，這兩天沒拿到的沒有關係，會再公布贈送的時間與方式。

蔡淑君指出，母親節是重要節日，這是送防水圍裙是要讓媽媽們有驚喜感，在煮飯、炒菜的時候兼顧優雅美麗，相信只要媽媽們開心，全家人也都會一起開心。