西寧國宅一到四房月租齊頭漲400惹怨 都發局承諾檢討

台北市政府去年調漲西寧國宅租金價格，引發布份居民抗議。議員徐立信指出，市府不分大小戶，一律每月加收400元，調漲比例不對等，對小房型的住戶不公平，尤其獨居老人已無力工作，應給予租金減免；都發局則回應，西寧國宅9年未調整，取最低租金的10%價格就是為了不要讓住戶有太多負擔，若住戶認為不公平，下次檢討租金會納入考量。

徐立信表示，有民眾投訴西寧國宅去年調漲租金時，不分大小戶，每戶都加收400元租金，認為調漲比例不對等，對房型少的住戶不公平。

徐立信說，很多領市府老人生活津貼的市民，都是居住在一房型的獨居老人，沒辦法再外出打零工補貼生活費，相較於三、四房型有子女照顧的家庭，調高租金應該要依照比例，市府卻忽略比例原則，不分大小戶統一加收400元並不合理。

都發局住宅服務科科長陳正廷回應，西寧國宅都是北市收入百分比20%以下的市民，總戶數有475戶，合約2年一簽，公證費3000元左右，由市府全額負擔。

陳正廷說，都發局每2年會檢討一次租金，已經9年都沒有調整過，考量租金價差，原本規定調漲不得超過30%、上限1000元，但考量到租戶狀況，所以去年只調整10%。

陳正廷解釋，就是因為理解國宅住戶大多為經濟弱勢，也知道調整價格勢必會造成影響，才希望在符合規定的狀況下，盡量協助居民，以最低租金的10%做為漲幅，切齊金額降低衝擊。

陳正廷表示，其實過去在檢討租金價格時，就希望能夠照顧到住戶，但9年都沒有調整租金，如果一直都不調整，價差過大也不是很好，若住戶有疑慮，未來在檢討租金價格時，會納入住戶想法，依比例調整金額。

北市萬華區西寧南路的「西寧綜合行政大樓」屋齡39年，靠近鬧區西門町。西寧大樓目前地下室和1樓為西寧市場，2樓到4樓為台北市府局處辦公室，5樓以上則是國宅，住戶約有475戶。