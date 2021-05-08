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北市內湖親子幼兒體適能活動 另類健康溫馨親子行

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
參與活動之餘並落實防疫距離。內湖區公所提供
參與活動之餘並落實防疫距離。內湖區公所提供

現在都市生活居住空間縮小，間接影響了孩子們的肌、耐力等能力衰退。為此台北市內湖區公所近日特別邀請Monkey小學堂開辦「親子幼兒體適能」活動，專業教練為幼兒量身打造專屬活動、啟發孩子的運動神經；家長們陪同孩子們建立良好親子關係，更提前歡度健康的母親節。

「來、手張開，好像一架大飛機⋯⋯」只見小朋友和爸媽們在老師們的帶動下，高高興興活動筋骨不喊累。上班族林媽媽邊擦汗邊說，大人小孩一起汗水淋漓，真的很舒服；陪孫女來的陳阿嬤也笑開懐著説，「有些動作對她還真有點難度耶⋯」。

內湖區長林秉宗表示，「小小運動家 親子幼兒體適能」活動，除落實「樂婚、願生、能養」政策，更希望能提升生育率、提供幼童安全舒適生活環境。他表示，研究報告顯示，注意力不集中的孩子，其實是因為運動量不足，只要獲得的刺激過少所致，在適度運動後常能獲得改善。

指導老師們強調，體適能的目的，就在訓練小朋友的協調性、體力和活力，以應付突發事件及日常生活。尤其，0 ∼ 6 歲是孩子身體動作發展的重要時期， 爸爸媽媽們若能讓此階段孩子有適度創意協調運動機能， 將有助於奠定良好的身心基礎和適應團體生活的能力。

民眾踴躍參與親子活動，為小孩創造回憶。內湖區公所提供
民眾踴躍參與親子活動，為小孩創造回憶。內湖區公所提供

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