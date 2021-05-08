快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳怡農發母親節康乃馨 粉絲興奮圍觀搶拍照

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
不少民眾排隊領取吳怡農發放的康乃馨。記者鍾維軒／攝影
不少民眾排隊領取吳怡農發放的康乃馨。記者鍾維軒／攝影

母親節將至，民進黨北市黨部主委吳怡農今日率簡舒培與鍾佩玲2位媽媽議員、新任評召林萬賀，到花博公園發放康乃馨。不少「農婦」排隊領康乃馨，還有粉絲見本人興奮高喊「吳怡農」，吳怡農一出現吸引不少民眾駐足圍觀，女粉搶拍合照。

吳怡農預計下午1點抵達花博公園，不過12點半就已經有粉絲排隊，就為了能拿到吳怡農親自發放的康乃馨，還有粉絲手機內外都是吳怡農的照片。甚至有粉絲不惜拄著柺杖也要來見吳怡農一面。

吳怡農受訪時表示，簡舒培和鍾佩玲既是議員也是母親，無時無刻都在顧市政與家庭，不停切換身份，在重要的週末還無法好好休息，到花博一起發放母親節康乃馨，應該要把時間留給所有的母親，祝所有媽媽母親節快樂。

簡舒培則是帶著二女兒出席活動，兩人互動相當親密。簡說母親節前夕，會有很多父母親帶孩子到花博休憩，或是來農夫市集採買蔬果，所以才特別到花博發放康乃馨。鍾佩玲則強調，她和簡舒培是黨團內唯二的媽媽議員，所以一起共襄盛舉。

台北是議員簡舒培與女兒互動親密。記者鍾維軒／攝影
台北是議員簡舒培與女兒互動親密。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市黨部主委吳怡農。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市黨部主委吳怡農。記者鍾維軒／攝影

吳怡農 花博 簡舒培

延伸閱讀

民進黨染黑又互打？吳怡農：蔡總統希望大家團結

吳怡農獻陳淑芳康乃馨 挺國片「期末考」喜收獎狀

當主委首案鬧烏龍？吳怡農：媒體張冠李戴

吳怡農提3方向改革 孫大千2點反問：在說笑話吧？

相關新聞

台北通整合虛擬身分等四大服務 pay.Taipei再升級

台北市政府去年9月推「台北通」，不過有議員質疑「台北通」不夠通，例如敬老卡點數無法移轉台北通，參觀館場也必須帶敬老卡實體...

宗教巡禮／三重義天宮 「貓廟」名聲響

新北三重義天宮主奉天上聖母媽祖，是三重、蘆洲居民的信仰中心之一，每年元宵節辦理燈會是寺廟最熱鬧的時候。曾有一隻野貓「妞妞...

塭仔圳公七用地 公園使用優先

新北市新泰塭仔圳重劃作業進行中，輔大醫院反映，貴子路、三泰路經常塞車，醫院雖有機車及汽車停車位各500格位，但在尖峰時刻...

輔大醫院前計畫道路 列優先拓寬

輔大醫院門診、住院量高，泰山貴賢里長翁福德指出，里內的貴子路因鄰近輔大醫院，不論是早晚的尖峰通勤時刻都塞車，里民抱怨交通...

社團臉譜／希望共好 開發星兒專長

希望共好發展協會是專門協助自閉兒的社團，藉由不同藝術活動，誘發自閉兒潛在優勢。協會自2019年創立至今，每年上課人次超過...

店家無悠遊支付 扣商圈補助惹議

台北市議員潘懷宗發現，為配合市長柯文哲「無現金智慧城市」目標，商業處強推無現金支付，並作為補助商圈的重要條件，竟要求攤商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。