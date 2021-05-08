吳怡農發母親節康乃馨 粉絲興奮圍觀搶拍照

母親節將至，民進黨北市黨部主委吳怡農今日率簡舒培與鍾佩玲2位媽媽議員、新任評召林萬賀，到花博公園發放康乃馨。不少「農婦」排隊領康乃馨，還有粉絲見本人興奮高喊「吳怡農」，吳怡農一出現吸引不少民眾駐足圍觀，女粉搶拍合照。

吳怡農預計下午1點抵達花博公園，不過12點半就已經有粉絲排隊，就為了能拿到吳怡農親自發放的康乃馨，還有粉絲手機內外都是吳怡農的照片。甚至有粉絲不惜拄著柺杖也要來見吳怡農一面。

吳怡農受訪時表示，簡舒培和鍾佩玲既是議員也是母親，無時無刻都在顧市政與家庭，不停切換身份，在重要的週末還無法好好休息，到花博一起發放母親節康乃馨，應該要把時間留給所有的母親，祝所有媽媽母親節快樂。