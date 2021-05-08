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北市YouBike 2.0今營運 柯文哲：YouBike是郝龍斌政績

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市YouBike 2.0今正式營運。記者楊正海／攝影
北市YouBike 2.0今正式營運。記者楊正海／攝影

北市YouBike 2.0今正式營運，上午舉行啟用典禮，柯文哲致詞時表示，YouBike微笑單車是前市長郝龍斌任內推動的重要政績，YouBike已成為台北市城市風貌的一部分。

柯文哲說，為什麼要改成2.0？因為1.0設計的車柱要吃電、要接電線，「不怕官只怕管」，因台電不歸台北市政府管 ，所以要拜託很麻煩，要「求爺爺告奶奶」，後來想不要接電的方法，1.0跳2.0，關鍵是不需要裝電線，把電池移到腳踏車頭上去，1.0要吃電，要設到400站很難推，2.0面積比較小，好設站。

柯文哲說，里長座談會，里長常要求里內要設站，以前1.0很難設，現在沒這個問題，從400站變成1200站，通通有獎，有需要通通可以裝上去，這是最大進步。

柯文哲也說，1.0變成2.0，還是要閃電戰，不然老百姓還是會搞混，如何在最短時間內1.0跳到2.0，他覺得施工不太會吵，寧可加價，把速度加快，市府為了讓站點1.0到2.0更有效率地換裝，還找了台大數學系教授協助計算，這些努力都是為了讓YouBike能更普及、更方便、更好用。

柯文哲指出，透過共享自行車，可減少處理腳踏車垃圾的問題，未來台北市政府還要加強專用自行車道路網建設，這個10年計畫將逐步落實，讓台北市民有更安全舒適的單車騎乘空間。

柯文哲 北市 YouBike 郝龍斌

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