北市YouBike 2.0正式營運沒邀「一卡通」 北市：誤會了

北市YouBike 2.0今正式營運，上午舉行啟用典禮，除了悠遊卡，也可使用一卡通借車，上午的啟用典禮，只見悠遊卡公司總經理邱昱凱到場，外傳悠遊卡的最大對手一卡通被暗示不要來出席？對此，北市交通局長陳學台解釋，2.0啟用跟票證公司沒有很大關係，本來就沒邀請一卡通參加，微笑單車可能有跟一卡通邀請，所以應是誤會。

另外，針對1.0跟2.0不相容，陳學台表示，本來系統就不相容，曾經花半年研究也沒辦法，台中市也是如此，換成2.0是因為設站更方便，不用挖馬路，跟台電申請用電，設站比較快速，轉換過程讓轉換期縮短越短越好。

陳學台指出，1.0租借站有保留，從新北市騎到台北市沒問題，還是可以還車，台北的1.0到新北可以還，1.0沒取消，要到明年才會逐步取消。