聽新聞
test
0:00 / 0:00
打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風 金山表揚10名模範媽媽
母親節前夕，新北市金山區公所今天舉辦模範母親表揚活動，因受疫情影響，實施全程戴口罩、量體溫和實名制登記等措施。今年表揚活動取消餐敘，區公所改變作法發揮創意巧思，將媽媽打造成高貴典雅的女王，俏麗的紅色披風加上金光閃閃的皇冠，每位媽媽十分閃耀，有的還不好意思的說，好像年輕了十多歲。
公所邀國內知名六藝劇團帶來感人的精采戲碼「幸福你我他」，媽媽都看得好樂。 金山區長廖武輝表示，特別準備貼心小禮物熱敷墊及泡腳機，舒緩媽媽的疲勞痠痛，也能在天氣轉涼時帶給她們溫暖，展現滿滿的心意。
金山區公所表示，今年區級模範母親有王美娥、朱黃琴瑟、郭吳寶蓮、張吳女娘、張麗妙、黃秀燕、賴許秀美、嚴李美嬌、嚴鄭粉及鐘李淑樺等10位代表。其中市級模範母親是朱黃琴瑟，從小秉承父親熱心服務的精神，在里民大會、老人共餐等許多社區活動上都會看到她的身影。她的長子朱陳旺里長繼承她樂天助人的精神，擔任本區萬壽里里長，為鄰里服務。
議員白珮茹、周雅玲、張錦豪、廖先翔、立委賴品妤服務處代表及里長們也都到場同樂，新北市市長侯友宜指派水利局副局長楊宗珉到現場表達敬意，提前祝福「母親節快樂」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言