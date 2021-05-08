打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風 金山表揚10名模範媽媽

母親節前夕，新北市金山區公所今天舉辦模範母親表揚活動，因受疫情影響，實施全程戴口罩、量體溫和實名制登記等措施。今年表揚活動取消餐敘，區公所改變作法發揮創意巧思，將媽媽打造成高貴典雅的女王，俏麗的紅色披風加上金光閃閃的皇冠，每位媽媽十分閃耀，有的還不好意思的說，好像年輕了十多歲。

公所邀國內知名六藝劇團帶來感人的精采戲碼「幸福你我他」，媽媽都看得好樂。 金山區長廖武輝表示，特別準備貼心小禮物熱敷墊及泡腳機，舒緩媽媽的疲勞痠痛，也能在天氣轉涼時帶給她們溫暖，展現滿滿的心意。

金山區公所表示，今年區級模範母親有王美娥、朱黃琴瑟、郭吳寶蓮、張吳女娘、張麗妙、黃秀燕、賴許秀美、嚴李美嬌、嚴鄭粉及鐘李淑樺等10位代表。其中市級模範母親是朱黃琴瑟，從小秉承父親熱心服務的精神，在里民大會、老人共餐等許多社區活動上都會看到她的身影。她的長子朱陳旺里長繼承她樂天助人的精神，擔任本區萬壽里里長，為鄰里服務。