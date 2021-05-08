快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風 金山表揚10名模範媽媽

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風，金山表揚10名模範媽媽。圖／金山區公所提供
打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風，金山表揚10名模範媽媽。圖／金山區公所提供

母親節前夕，新北市金山區公所今天舉辦模範母親表揚活動，因受疫情影響，實施全程戴口罩、量體溫和實名制登記等措施。今年表揚活動取消餐敘，區公所改變作法發揮創意巧思，將媽媽打造成高貴典雅的女王，俏麗的紅色披風加上金光閃閃的皇冠，每位媽媽十分閃耀，有的還不好意思的說，好像年輕了十多歲。

公所邀國內知名六藝劇團帶來感人的精采戲碼「幸福你我他」，媽媽都看得好樂。 金山區長廖武輝表示，特別準備貼心小禮物熱敷墊及泡腳機，舒緩媽媽的疲勞痠痛，也能在天氣轉涼時帶給她們溫暖，展現滿滿的心意。

金山區公所表示，今年區級模範母親有王美娥、朱黃琴瑟、郭吳寶蓮、張吳女娘、張麗妙、黃秀燕、賴許秀美、嚴李美嬌、嚴鄭粉及鐘李淑樺等10位代表。其中市級模範母親是朱黃琴瑟，從小秉承父親熱心服務的精神，在里民大會、老人共餐等許多社區活動上都會看到她的身影。她的長子朱陳旺里長繼承她樂天助人的精神，擔任本區萬壽里里長，為鄰里服務。

議員白珮茹、周雅玲、張錦豪、廖先翔、立委賴品妤服務處代表及里長們也都到場同樂，新北市市長侯友宜指派水利局副局長楊宗珉到現場表達敬意，提前祝福「母親節快樂」。

打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風，金山表揚10名模範媽媽。圖／金山區公所提供
打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風，金山表揚10名模範媽媽。圖／金山區公所提供
打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風，金山表揚10名模範媽媽。圖／金山區公所提供
打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風，金山表揚10名模範媽媽。圖／金山區公所提供
打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風，金山表揚10名模範媽媽。圖／金山區公所提供
打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風，金山表揚10名模範媽媽。圖／金山區公所提供

模範母親

延伸閱讀

金山人關心核廢料去向 台電：挪到無人島爭議最小

金山慶祝母親節好驚喜 長輩看卡片又哭又笑

清大校慶粉專P圖校友「集體發紫」網狂吐槽 校方解釋：是時空躍影

新北市維護管理金龍湖 地方盼中央助經費

相關新聞

吳怡農發母親節康乃馨 粉絲興奮圍觀搶拍照

母親節將至，民進黨北市黨部主委吳怡農今日率簡舒培與鍾佩玲2位媽媽議員、新任評召林萬賀，到花博公園發放康乃馨。不少「農婦」...

北市YouBike 2.0今營運 柯文哲：YouBike是郝龍斌政績

北市YouBike 2.0今正式營運，上午舉行啟用典禮，柯文哲致詞時表示，YouBike微笑單車是前市長郝龍斌任內推動的...

北市YouBike 2.0正式營運沒邀「一卡通」 北市：誤會了

北市YouBike 2.0今正式營運，上午舉行啟用典禮，除了悠遊卡，也可使用一卡通借車，上午的啟用典禮，只見悠遊卡公司總...

母親節仍忙工作 侯友宜：沒辦法陪媽媽很對不起

明天就是母親節，新北市長侯友宜今受訪指出，今年為工作一直很忙碌，跟去年都一樣還是在忙，媽媽年紀大了，真的沒有辦法陪在家裡...

打造金光閃閃皇冠還有俏麗披風 金山表揚10名模範媽媽

母親節前夕，新北市金山區公所今天舉辦模範母親表揚活動，因受疫情影響，實施全程戴口罩、量體溫和實名制登記等措施。今年表揚活...

北市YouBike2.0今起營運 交通局提醒與1.0不同柱還車

台北市YouBike 2.0今天上午10時開始營運，除原試辦地點的台大及公館地區103站以外，今日新啟用160站，目標是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。