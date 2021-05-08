北市YouBike2.0今起營運 交通局提醒與1.0不同柱還車

台北市YouBike 2.0今天上午10時開始營運，除原試辦地點的台大及公館地區103站以外，今日新啟用160站，目標是在110年底全市達750站。北市交通局提醒，「有借有還、再借不難」，過渡期 YouBike2.0和既有YouBike1.0皆有專屬停車柱，還車後請務必於YouBike1.0車柱燈號或YouBike2.0車機訊息確認歸還成功，以確保自身權益。

由於去年交通局先在台大公館商圈試辦YouBike 2.0，卻發生使用者向新北市消保官申訴，微笑單車業者未清楚說明當時只有台大公館商圈一帶才有2.0車柱，導致騎出台大公館商圈後，找不到車柱而無法順利還車，甚至騎至新北市，沒有體力再騎回還車，只好付出350元調度費。

交通局表示，借車前請注意既有YouBike1.0及YouBike2.0皆有專屬停車柱，個別營運租賃站資訊可至微笑單車官網、YouBike1.0及YouBike2.0各自專屬APP上查詢；還車時亦請認明YouBike2.0為白色車款、1柱1車，YouBike1.0為橘色車款、1柱2車。

微笑單車發言人劉麗珠指出，當初試辦2.0時，感到挑戰是民眾租借後，找不到2.0停車柱還車，當時公館示範區很小，如今北市要廣泛布站，原1.0站也會布設2.0車柱，2.0的車還到2.0站，這是一個過渡時期。

她指出，2.0最大的突破是坐墊桿的調整，1.0要調坐墊高度較辛苦，2.0調整就非常輕鬆，另外，還有靠卡技術突破、臨停鎖車時也不用再帶鑰匙。

有民眾覺得2.0的車比1.0還高，對小個子不方便，劉麗珠說，對大部分的人不會有影響，若身高150公分以下，會有點影響， 不過停下來時若腳沒辦法採到地，人可以下來。

至於新北市的2.0計畫？劉麗珠表示，因為目前新北市仍在招標階段，微笑單車希望2.0推動到新北市，但關鍵還是在於新北市政府的決定，看新北市未來招標結果是微笑單車，就是微笑單車去。

交通局提醒民眾，還車後請特別留意YouBike1.0車柱扣款成功綠色燈號或YouBike2.0車機「還車成功」訊息，如有相關問題可撥打本市1999轉5855（免付費）或02-8978-8822（付費）詢問微笑單車客服，另微笑單車公司亦將於主要捷運站派駐服務人員引導民眾借還，敬請多加利用。